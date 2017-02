Goli deževali tudi v ligi Ebel, Olimpija jih je za slovo prejela sedem

Za konec so zeleno-beli doživeli enega najvišjih porazov v sezoni. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljančani so že nekaj časa brez možnosti za končnico, v zadnjih krogih so se borili predvsem za to, da bi se izognili zadnjemu mestu po drugem delu tekmovanja. To jim je tudi uspelo, ob porazu Fehervarja v Beljaku so obdržali predzadnje mesto v drugem delu tekmovanja in tako letošnjo sezono lige Ebel končali na 11. mestu. Iz kvalifikacijske skupine pa bosta šla v končnico Gradec in Orli Znojmo. Pot v Znojmo je bila še težja zaradi dejstva, da so domači potrebovali zmago končnico. Olimpija je na pot krenila še bolj oslabljena kot na zadnjih tekmah, saj se je po zadnji tekmi z Beljakom poškodovanim pridružil še kapetan Aleš Mušič. Finalisti zadnje sezone so začeli podjetno, napadli in gostje so se bili predvsem prisiljeni braniti. Uspevalo jim je do šeste minute, ko je Colton Jaret Yellow Horn s strelom pod prečko prvič premagal Jeffa Frazeeja. V 12. minuti se je nov pritisk češke ekipe končal z golom. Ljubljančani so po tem golu vzeli premor, ki pa ni obrodil sadov, saj so le 11 sekund po prejetem golu dobili še enega.

Po tretjem golu je Frazeeja zamenjal mladi Tilen Spreizter, ki je prejšnji teden odlično oddelal zadnjo tretjino v Gradcu, tokrat pa je tudi sam moral hitro po plošček v mrežo. Tudi v začetku drugega dela so domači igrali, kot da še niso zadovoljni z visokim vodstvom, tako da so v 22. zadeli petič. V 23. minuti so imeli gostje prvo kazen, to so zdržali, 14 sekund po vrnitvi izključenega pa dobili šesti gol. Pred vrati je bil pravi polom; sredi tekme je do priložnosti prišla tudi Olimpija, a je dve zapravil Aljaž Uduč. Ob novi izključitvi Ljubljančanov pa so domači v 33. zadeli še sedmič, v 38. minuti pa so zadeli še vratnico. Izid pa se ni več spremenil, tudi ne v zadnji tretjini. Takrat se je nekajkrat izkazal Spreitzer, predvsem ko so imeli domači 92 sekund dva igralca več na ledu. Po koncu tekmovanja v regionalni ligi zdaj Ljubljančane čaka še domača scena. Tam se morajo najprej končati boji v rednem delu državnega prvenstva, zmaji se bodo pridružili v končnici čez približno en mesec, krovna hokejska organizacija pa bo morala najti še primeren datum za izvedbo finala pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo zeleno-beli pomerili s starimi tekmeci z Jesenic.

Izidi 10. kroga drugega dela:

Orli Znojmo ‒ Olimpija 7:0 (4:0, 3:0, 0:0)

Yellow Horn 6., 33., Novak 12., 14., Bartoš 12., Podešva 22., Šeda 26.