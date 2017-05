FOTO: Preobrat in velika točka risov proti favorizitanim Švicarjem

Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi SP elitne skupine v Parizu po kazenskih strelih izgubila s Švico s 4:5. Za Slovenijo so zadeli Jan Muršak, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Robert Sabolič. Risi, ki so proti Švici zaostajali že z 0:4, bodo naslednjo tekmo na SP igrali proti branilki naslova Kanadi.