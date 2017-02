VIDEO: Hokejisti Chicaga uspešno proti vrhu zahoda

Artem Anisimov je premagal vratarja gostova Jaka Allena za svoj 22. gol sezone, končni izid je z zadetkom v prazno mrežo 2,6 sekunde pred koncem zapečatil Tanner Kero. Patrick Kane in Jonathan Toews sta k zmagi prispevala po gol in podajo, vratar Scott Darling pa je zbral 30 obramb. Kralje Anžeta Kopitarja čaka tekma v gosteh; pomerili pa se bodo z ekipo, ki si jo Chicago želi sklatiti z vrha zahodne konference, Minnesoto Wild. Pred tekmo so se v taboru Los Angelesa okrepili v obrambi, saj so ponoči v svoje vrste zvabili vratarja moštva Tampa Bay Lightning, 30-letnega Bena Bishopa. Najvišji vratar, kar jih je kdaj igralo v prvenstvu NHL, pa se je kraljem pridružil kot menjava za Jonathana Quicka, ki se je vrnil na led po dolgem premoru zaradi poškodbe. V Dallasu so Boston Bruins pokazali, da mislijo resno z nastopom v končnici NHL, in v gosteh pri Dallas Stars zmagali s 6:3.





Hokejisti Chicago Blackhawks so v seriji zmag. (Foto: AP)

Junak večera je bil Patrice Bergeron z dvema goloma in podajo, vratar Tuukka Rask pa je zbral 33 obramb. Hokejisti Carolina Hurricanes so doma z 1:3 izgubili proti Calgary Flames, za katere je Johnny Gaudreau dosegel dva zadetka in podajo. V derbiju tik pod vrhom vzhodne konference so New York Rangers doma z 2:5 klonili proti Columbus Blue Jackets, ki so zdaj na lestvici prehiteli rangerje. Po dvakrat sta se med strelce vpisala Cam Atkinson in Alexander Wennberg. Nashville Predators so s 5:4 premagali Edmonton Oilers, trener gostov Todd McLellan pa ni prepričan, da zasluženo. Tekmo je namreč odločil sporni zadetek Viktorja Arvidssona, za katerega so sodniki potrebovali več kot sedem minut ogleda počasnega posnetka, da so ga potrdili.



Florida Panthers so z 1:2 klonili proti Ottawa Senators, Arizona Coyotes pa so s 3:2 premagali Buffalo Sabres, tekmo pa je odločil Radim Vrbata. Češki hokejist je odločilni gol dosegel 18,9 sekunde pred koncem tekme za prvo zmago po dveh zaporednih porazih.



Izidi:

Dallas Stars - Boston Bruins 3:6

Carolina Hurricanes - Calgary Flames 1:3

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 2:5

Nashville Predators - Edmonton Oilers 5:4

Florida Panthers - Ottawa Senators 1:2

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 4:2

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 3:2