Hokejisti NHL brez olimpijskih iger

Za razliko od zadnjih petih olimpijskih iger od Nagana 1998, ko je liga NHL prekinila sezono, da so se lahko najboljši hokejisti sveta udeležili olimpijskega turnirja, je vodstvo najmočnejše lige na svetu zdaj sklenilo, da temu ne bo tako. Prekinitev namreč ni bila preveč priljubljena pri lastnikih klubov, tokrat so pogajanja med njimi, Mednarodnim olimpijskim komitejem, združenjem igralcev NHL in Mednarodno hokejsko zvezo padla v vodo. Kanada je leta 2010 v Vancouvru in 2014 v Sočiju tudi po zaslugi enega najboljših igralcev NHL in zvezdnika ekipe Pittsburgh Penguins Sidneyja Crosbyja osvojila zlato kolajno, tokrat ga na igrah ne bo. A nekateri drugi hokejisti so že dejali, da bodo na igrah nastopili kljub dejstvu, da se liga ne bo prekinila, med njimi je na primer Rus Aleks Ovečkin.





Aleks Ovečkin (Foto: Reuters)

Ukrep je kritiziral tudi vratar ekipe New York Rangers Henrik Lundqvist, ki je s Švedsko zlato olimpijsko kolajno osvojil leta 2006 v Torinu. Igralci so po večini mnenja, da olimpijski turnir dviguje ugled in priljubljenost hokeja po svetu, vodstvo lige NHL pa tega mnenja ni delilo. Leta 2014 je Mok pristal na to, da igralcem pokrije zavarovalnino in potne stroške, kar je stalo približno 14 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko za leto 2018 ni pristal na te pogoje.