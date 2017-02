Hokejski zmaji verjamejo v svetlo prihodnost kluba: 'Zdaj, ko se je vmešal župan, zaupamo bolj kot prej'

Bojan Zajc (Foto: Damjan Žibert)

Olimpija je sredi drugega dela, v katerem šest nižjeuvrščenih ekip iz prvega dela lige EBEL odloča o dveh mestih v končnici, še imela nekaj možnosti. Po porazu v Gradcu jih ni bilo več, so pa nato za slovo do domačih gledalcev Ljubljančani v petek premagali Fehervar, v nedeljo pa so bili zelo blizu še zmagi proti Beljaku. A vodstva s 4:2 niso znali zadržati, nazadnje so izgubili po podaljšku. "Najbolj nas jezi, da smo imeli tekmo v svojih rokah. V zadnjih minutah je bilo nekaj slabih odločitev. Škoda, da trud ni bil poplačan z zmago. Včasih bi se točke veselili, zdaj ni več tako. Nismo igrali, kot bi si želeli in Beljak je zasluženo zmagal," je zadnjo domačo tekmo opisal strateg zeleno-belih Bojan Zajc. "Zgodovine ne moremo zavrteti nazaj. Kaj bi bilo, če nas ne bi zapustilo osem igralcev, kaj bi bilo, če bi bilo pri nas vse urejeno, kot je treba ... To bomo pustili za drugič. V Znojmu bomo šli na zmago, zakaj ne, želimo končati z zmago. Vsi so nas že odpisali, a pokazali smo, da lahko veliko dosežemo z borbenostjo," še pravi Zajc. Nato se je bolj kot tej tekmi in napovedi zadnje v sezoni v torek v Znojmu posvetil težavam v klubu. Namignil je, da verjame zagotovilom o boljši prihodnosti kluba. "Največja borba nas čaka izven ledenih ploskev. Stvari se obračajo na bolje, nekdo je prepoznal našo borbo in odločenost na ledu. Ta bo tudi poplačana," je dejal Zajc in poudaril, da vodstvo lige zahteva poplačilo vseh dolgov ter ureditev kluba tudi v pisarni. "Zahteva lige je, da se poplačajo dolgovi in da se okrepimo na vseh področjih. To se že dogaja, več pa v prihodnjih tednih. Skušali bomo dokazati, da se stvari obračajo na bolje in da bomo delovali bolje kot doslej. Ne bomo več delali na obljubah, jaz pa se veselim prihodnosti. Vsa stvar bo delovala bolj profesionalno. Verjamem, da je ves trud in nepopustljivost nekdo videl. Sadovi se že kažejo in sem zelo optimističen glede prihodnosti našega kluba," je boljše čase napovedal Zajc.





Aleš Mušič (desno) se je zaradi neporavnanih starih obveznosti ekipi priključil šele pozneje v sezoni. (Foto: Damjan Žibert)

Tudi kapetan Aleš Mušič - zaradi neporavnanih starih obveznosti se je ekipi priključil šele pozneje v sezoni - je v pogovoru s sedmo silo po tekmi najprej ocenil nedeljsko tekmo, potem pa se je obrnil v prihodnost. Stanje ni rožnato, kar seveda vedo vsi ljubitelji hokeja v Ljubljani, a Mušič pravi, da povsem obupal še ni. "To se vleče že kar nekaj časa, dve sezoni, lanska in letošnja, sta bili še posebej slabi. Upam, da se bo to popravilo, verjamem v to, da prihajajo boljši časi. Če pa se vse to ne bo uresničilo, pa bo verjetno treba poiskati nekaj drugega. Naslednje leto so olimpijske igre, treba se bo pripraviti in veliko igrati, da se bom lahko uvrstil v ekipo," pravi Mušič. "Zelo težko je v teh časih. Veliko lažje bi bilo, če bi bila dvorana razprodana in bi vsak dal pet evrov. A žal ni tako, težko je tudi pripeljati sponzorje. Ogromno športov je, vsi se borimo za iste pokrovitelje in je težko priti do denarja," razmišlja kapetan zmajev. Obljub je verjetno slišal že veliko, a pravi, da zdaj verjame v rešitev, tudi še aktualnih finančnih težav, bolj kot prej: "Zdaj, ko se je vmešal župan, verjamem bolj kot prej. Tisto, za kar sem se zmenil, sem dobil, za letošnjo sezono pa še čakamo. Verjamemo, da se bodo stvari spremenile, ker je župan vstopil v takšni vlogi. V kratkem pa bomo videli, kaj bo."