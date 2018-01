VIDEO: Jeseničani na polovici tekme v Tivoliju rezultatsko zaostajali, nato pa zanesljivo slavili

Večni derbi, prvi v letu 2018, je bil že peti od šestih v rednem delu alpske lige. Jeseničani so prejšnjega izgubili, kar je bil zanje sploh prvi poraz v sezoni proti ljubljanskim tekmecem, ti pa so upali, da bodo lahko ponovili zadnjo predstavo s tekme v Podmežakli, ko je zelo razpoloženi vratar Robert Kristan poskrbel za prvi uspeh. A tokrat so zdržali le do polovice tekme, potem pa so gostje z veliko boljšo predstavo prišli do zaslužene zmage. Uvod v današnji obračun še ni bil tako razgiban kot prejšnji; moštvi sta potrebovali nekaj minut, da sta našli pravi ritem, a priložnosti v prvem delu je bilo malo. Prvi so se gola razveselili domači, ko so imeli igralca več in je Gal Koren prvo priložnost zapravil, drugo pol minute pozneje pa izkoristil. Vratarja Clarka Saundersa bi lahko premagal še Miha Pesjak, po njegovem strelu je plošček zadel okvir vrat, domači vratar Kristan pa je imel največ dela ob poskusih Blaža Tomaževiča in Jureta Sodje, dveh številčnih prednosti pa gostje niso izkoristili.





Jeseničani so se zmage veselili skupaj z navijači. (Foto: Miro Majcen)

Za goste z Jesenic - prav danes železarji praznujejo okroglih 70 let delovanja hokejskega kluba v mestu - je bilo nadaljevanje precej boljše. Imeli so premoč in bili več pred vrati tekmecev, toda tega dolgo niso znali izkoristiti. Domači so preživeli še en "power-play", potem pa so gostje vendarle začeli zadevati: potem ko Ljubljančani niso izkoristili ene redkih priložnosti v tem delu, zgrešil je Miha Zajc, je že v nasprotnem napadu v polno zadel Jure Sodja. Pritisk železarjev se je nadaljeval, Kristan je sicer vrhunsko ubranil poskus Markusa Piispanena, potem pa je bil nemočen ob strelu Adisa Alagića iz bližine. Konec druge tretjine je zaznamoval še pravi hokejski obračun s pestmi in s po tremi izključenimi na vsaki strani, po še eni izključitvi na ljubljanski pa je Aleksandar Magovac v zadnji minuti izkoristil zadnjo sekundo prednosti dveh igralcev in pred odhodom na odmor povišal na 3:1. V zadnji tretjini so gostje nadaljevali tam, kjer so nehali v drugi; napako domače obrambe je z golom hitro kaznoval Jure Sodja. Domači se sicer kljub visokemu zaostanku še niso povsem predali, za kanček upanja je z zadetkom v 49. minuti poskrbel Aljaž Chvatal, a so bili gostitelji vseeno daleč od preobrata. Jeseničani so znali zadržati prednost, za piko na i je najprej Magovac zadel še enkrat ob novi številčni prednosti, dve minuti pred koncem pa je bil uspešen še Miha Brus ob strelu na nebranjen ljubljanski gol, in se na koncu veselili prve zmage na derbijih v koledarskem letu.

Slovenska kluba v alpski ligi bosta v rednem delu sezone imela še en medsebojni obračun, ki bo na vrsti že naslednji teden, 13. januarja pa bodo gostitelji šeste tekme Gorenjci.

Izid:

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 2:6 (1:0, 0:3, 1:3)

Koren 12., Chvatal 49.; Sodja 31., 44., Alagić 37., Magovac 40., 55., Brus 58.