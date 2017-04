Jeseničani z osmico v tradicionalni finale z Olimpijo

Jeseničani so poskrbeli za tradicionalni finale. (Foto: Damjan Žibert)

Drugi polfinale se je končal šele v nedeljo, v prvem sta ljubljanska tekmeca opravila delo že 24. marca, ko je Olimpija še drugič premagala Playboy Slavijo. A zaradi obveznosti Jeseničanov v alpski ligi, kjer so slovenski podprvaki v polfinalu igrali pet tekem, nazadnje pa ostali brez zaključnega dejanja, se je drugi polfinale precej zavlekel, danes pa je le dobil pričakovan razplet in prinesel finalni obračun med rdečimi in zelenimi. Nedeljska tekmeca sta bila nasprotnika v polfinalu že lani, takrat se je začelo s presenečenjem, saj so prvo tekmo dobili Celjani. Letos je bilo izenačeno do polovice prve tekme v Podmežakli, ko je bilo 1:2, pozneje pa so favorizirani Jeseničani stopili na plin in na koncu zmagali zanesljivo z 11:3. Danes so železarji hitreje razblinili vse dvome o zmagovalcu, vodili s 3:0 do polovice tekme, ko pa so domačini nekoliko popustili, so hitro dobili še kup golov v zadnji tretjini. Gostje so se po treh zadetkih med 44. in 47. minuto na koncu ustavili pri osmici, Celjani pa so z dvema goloma v 53. minuti le nekoliko ublažili poraz.

Finale DP se bo začel 6. aprila v Ljubljani, naslednja tekma bo 9. aprila na Jesenicah, tretja pa 12. aprila spet v Ljubljani. Če bo potrebno, bosta o prvaku odločali še tekmi 14. aprila na Jesenicah in 16. aprila v Ljubljani. V eni tekmi za tretje mesto pa se bosta pomerila poražena polfinalista.

Izid druge tekme polfinala DP:

ECE Celje ‒ Sij Acroni Jesenice 2:8 (0:1, 0:2, 2:5)

Strelci: 0:1 Berlisk (Čimžar, 10.), 0:2 Ankerst (Manfreda, Rajsar, 15.), 0:3 Brus (Hadžič, Čimžar, 35.), 0:4 Tomaževič (44.), 0:5 Jezovšek (Kalan, 45.), 0:6 Ankerst (Rajsar, Manfreda, 47.), 0:7 Jezovšek (Oraže, Kalan, 52.), 1:7 Rakanovič (Zupanc, 53.), 2:7 Ogrizek (Petek, 53.), 2:8 Oraže (Logar, 58.)