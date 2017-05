Kanadčani po velikem preobratu premagali Ruse in se uvrstili v finale

Svetovni prvaki imajo možnost, da v nedeljo ubranijo naslov z lanskega SP v Rusiji. Po pravi drami v Kölnu so premagali Ruse, ki so bili po dveh tretjinah boljši tekmeci in vodili za dva gola, nato pa povsem popustili. Prvi polfinale prvenstva, končnica se po koncu dela tekmovanja v Parizu zdaj odvija samo še v Nemčiji, je pomenila pravi posladek za ljubitelje hokeja. Predvsem za kanadske in tiste nevtralne opazovalce, medtem ko so Rusi po koncu tekme lahko le razočarano razmišljali o zapravljeni priložnosti in o tem, da je treba hokejsko tekmo igrati vseh 60 minut. Na ledu so bili sicer Rusi v prvih dveh tretjinah nevarnejši, aktivnejši in tudi že v prvi tretjini bližje vodstvu. Toda takrat zadetkov še ni bilo, vratarja Andrej Vasiljevski in Calvin Pickard pa sta se izkazala z nekaj lepimi obrambami. V drugem delu so Rusi pospešili, po polovici tekme pa se je zdelo, da so našli recept za finale. V treh minutah so izvedli dve lepi šolski akciji, ko so povsem raztegnili obrambo tekmecev, strelca Jevgenij Kuznjecov in Nikita Gusev pa sta ostala skorajda sama pred vratarjem Kanade in jima ni bilo težko zadeti.





Kanada se je uvrstila v tretji zaporedni finale hokejskega SP. (Foto: AP)

Po 40 minutah je bila Rusija tako na dobri poti do finala. A so se stvari takoj obrnile; že v prvem napadu zadnje tretjine so Kanadčani z igralcem več znižali, potem pa prevzemali pobudo. Podatek, da so Rusi v vsej zadnji tretjini sprožili le pet strelov na gol, pove dovolj o kanadski volji in moči za preobrat. Potem ko so ga dolgo gradili, pa so ga branilci naslova udejanjili v pičlih treh minutah. Najprej je Nathan MacKinnon izkoristil napako Vladimirja Tkačjova, ki je izgubil plošček, ter premagal Vasiljevskega. Rusi so si komaj dobro opomogli po šoku, ko so doživeli novega; Ryan O'Reilly je bil strelec zadetka za popoln kanadski preobrat za 3:2 in tri minute pred koncem so se nenadoma v zelo slabem položaju znašli Rusi. Kanadčani so mirno in zanesljivo nadzorovali igro, ob zadnjem obupnem poskusu tekmecev brez vratarja pa je Sean Couturier dosegel še četrti gol in Rusijo dokončno izločil iz boja za zlato medaljo.



Izid:

Kanada - Rusija 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Scheifele 41., Mackinnon 55., O'Reilly 57., Couturier 59.; Kuznjecov 33., Gusev 35.