VIDEO: Kane s hat-trickom snel skalp prvakom, Tampa po podaljšku boljša od Caroline

Navijači Chicaga niso pozabili na tradicijo in po tretjem golu Kana na led zmetali nekaj kap. To je dovoljeno tudi v pravilniku tekmovanja, sicer lahko domače moštvo, če na led prileti kakšen nedovoljen predmet, tvega kazen dveh minut. Tradicija naj bi se začela pred več kot 90 leti, ko so poslovneži najboljšim strelcem podarjali klobuke, v 70. letih prejšnjega stoletja pa se je začelo metanje kap v čast strelcu treh golov.

Chicago Blackhawks so dobili večerni derbi v severnoameriški hokejski ligi NHL. V domači dvorani so s 4:1 ugnali branilce naslova Stanleyjevega pokala Pittsburgh Penguins, a obe ekipi pa trdno ostajata na mestih, ki vodijo v končnico. Na tekmi je blestel Patrick Kane, ki je za Chicago zadel kar trikrat (29., 57. in 50.) in v končnici odločil obračun, ob koncu druge tretjine je bil učinkovit tudi Richard Panik (40.). Častni gol za Pittsburgh je dosegel Scott Wilson (38.). Ob tem ne gre spregledati, da se je Pittsburgh ob koncu prestopnega roka tudi okrepil in po novem bosta zanj igrala Frank Corrado, ki prihaja iz Toronta, in Avstrijec Mark Streit, ki je nazadnje igral za Tampa Bay Lightning. Prav Tampa še kako potrebuje igralce. Ponoči je v drugi tekmi dneva v domači dvorani šele po podaljšku strla odpor Carolina Hurricanes po podaljšku s 4:3 in je na vzhodu na 11. mestu, tri mesta od položajev, ki vodijo v končnico, za njimi pa kljub zmagi zaostaja za tri točke. Odločilni gol na tekmi je že po 46 sekundah podaljška dosegel Victor Hedman.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je bil ponoči prost, že v noči na petek pa se za ekipo iz Kalifornije začenjajo pomembne tekme v boju za končnico, saj so kralji na zahodu trenutno na devetem mestu. V seriji domačih tekme bodo v mestu angelov prvi gostovali Toronto Maple Leafs, dva dni kasneje pa Vancouver Canucks.

Izida:

Chicago Blackhawks ‒ Pittsburgh Penguins 4:1

Tampa Bay Lightning ‒ Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)