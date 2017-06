Finec Savolainen je novi selektor hokejskih risov, Zupančič 'le' še pomočnik

Nik Zupančič ostaja z reprezentanco, a le še kot pomočnik selektorja. (Foto: Damjan Žibert)

Vodstvo krovne hokejske organizacije se je za omenjeni korak odločilo po tehtnem premisleku in analizi nastopa slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu.

Nik Zupančič, ki je v vlogi selektorja reprezentance dosegel dva izjemna uspeha: ponovni uvrstitvi med svetovno hokejsko elito ter na zimske olimpijske igre, bo svoje delo nadaljeval kot pomočnik glavnega trenerja.

Kljub nedvomnim uspehom, ki jih je s slovensko izbrano vrsto v minulih dveh letih v Katovicah in Minsku dosegel dosedanji selektor Nik Zupančič, je v prid omenjene odločitve pretehtalo dejstvo, da je do nastopa na olimpijskih igrah v Pjongčangu in svetovnem prvenstvu Divizije I-A v Budimpešti prihodnje leto na voljo premalo časa, da bi v sedanji sestavi trenerskega štaba odpravili pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob zadnjem reprezentančnem zboru. Vodstvo Hokejske zveze Slovenije se je zato odločilo za spremembo na čelu trenerske ekipe risov.



Kari Savolainen, ki je slovensko reprezentanco vodil že v sezonah 2003/04 in 2004/05, v sezonah 2010/11, 2011/12 in 2012/13 pa z njo tudi sodeloval tudi v vlogi svetovalca, je v danem trenutku, po mnenju Hokejske zveze Slovenije, najbolj optimalna izbira za mesto selektorja.



Nik Zupančič, ki je v vlogi selektorja reprezentance dosegel dva izjemna uspeha – ponovni uvrstitvi med svetovno hokejsko elito ter na olimpijske igre, bo svoje delo nadaljeval kot pomočnik glavnega trenerja.