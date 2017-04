Klavrne novice za hokejske rise: brez Anžeta Kopitarja na SP v Franciji!

Anže Kopitar se letos ne bo družil s soigralci iz reprezentance. (Foto: Facebook)

"Letos se žal ne bom udeležil svetovnega prvenstva v Parizu. Sezona je bila dolga, utrujenost je še prisotna, pozdraviti moram tudi nekaj manjših poškodb. Dobil sem se z gospodom Robom Blakeom, ki je povedal, da bi raje videl, da se odpočijem in začnem pripravljati na novo sezono," je svojo odločitev pojasnil Anže Kopitar. "Povedano po domače, je potrebno tudi “zbrihtati glavo”. Odigral sem 90 tekem z veliko potovanji, moje telo se mora spočiti za naslednjo sezono," je ob tej odločitvi še dejal 29-letni Hrušičan. Hokejska zveza Slovenije je Kopitarjevo odločitev sprejela z razumevanjem. "Zagotovo bi si Anžeta Kopitarja želeli videti v dresu risov na svetovnem prvenstvu, a razumemo njegove razloge in argumente s strani kluba za takšno odločitev," so razloge kapetana Los Angeles Kings za odpoved na letošnjem svetovnem prvenstvu komentirali v vodstvu HZS. Ker se Los Angeles Kings niso uvrstili v končnico lige NHL, so se v vodstvu kluba hitro odzvali ter odpustili športnega direktorja Deana Lombardija in glavnega trenerja Darryla Sutterja, ki sta ju zamenjala Rob Blake in Luc Robitaille.





Anže Kopitar ne bo igral na SP v dresu slovenske reprezentance.

"Sprememba je dobrodošla, vendar so to mešani občutki, saj smo z Lombardijem in Sutterjem osvojili dva Stanleyjeva pokala, zato jima je po tej strani težko reči adijo. Toda po drugi strani je ekipa potrebovala neko svežino in upajmo, da se bo to zdaj izkazalo za dobro spremembo," pa je Kopitar dejal o menjavi na mestu športnega direktorja in glavnega trenerja. Najboljši slovenski hokejist bo tudi v novi sezoni ostal kapetan kraljev. "Lepo je slišati, da name še vedno računajo v tej vlogi. Mislim, da kakšnih drugih večjih sprememb v ekipi ne bo, videli pa bomo, kaj bo prineslo poletje." Čeprav Kopitarja maja ne bo v Franciji, bo vseeno pozorno spremljal nastope slovenske izbrane vrste med svetovno hokejsko elito. V skupini B bo Slovenija igrala proti Kanadi, Finski, Češki, Švici, Belorusiji, Norveški in Franciji. "Kot rečeno, potrebujem malce daljši počitek, da bom resnično lahko tako pripravljen, kot sem bil v prejšnji sezoni. Mislim, da je, če bo slovenska reprezentanca prikazala takšne igre, kot v Minsku v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah, obstanek v elitni diviziji popolnoma realen. Volja je prava, vzdušje tudi in samo upam, da bodo fantje odigrali, čim bolje in dosegli svoj cilj," je še dejal Kopitar.