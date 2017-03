Klubi lige NHL pred sezono prvič na Kitajsko, kjer bo tržišče pomagal odpirati tudi Anže Kopitar

Anže Kopitar (desno) ima v tem trenutku večje skrbi kot je obisk Kitajske. (Foto: AP)

Septembra se bo liga NHL prvič podala na Kitajsko, kjer bo vodstvo najmočnejšega hokejskega tekmovanja na svetu pripravilo nekaj dvobojev pred uradnim začetkom sezone. V Pekingu in Šanghaju se bosta udarili ekipi Vancouver Canucks in Los Angeles Kings, za katere kot center in kapetan nastopa prvi mož slovenske državne reprezentance Anže Kopitar. Tekmi bosta na sporedu 21. septembra v Šanghaju, dva dni kasneje pa se bosta kanadsko in ameriško moštvo udarila v Pekingu. Komisar lige NHL Gary Bettman je v četrtek zjutraj na novinarski konferenci v Le Sports Centru potrdil novico in že zdaj je jasno, da bo Kitajska tudi v prihodnje prizorišče hojekskih dvobojev, ki so sicer na sporedu v Kanadi in Združenih državah Amerike, v naslednji sezoni pa bodo hokejisti Colorado Avalanche in Ottawa Senators gostovali tudi na Švedskem. Bettman je dogovor označil za "zgodovinski trenutek", NHL pa da želi s Kitajci sodelovati tudi po letu 2022, ko bo Peking pripravil zimske olimpijske igre. Na Kitajskem želijo hokej, kot v zadnjih letih košarko in zdaj nogomet, približati tudi najmlajšim.

"Medtem, ko popolnoma razumemo prioritete, ki jih je vlada postavila za visoke dosežke športnih ekip, ki bodo Kitajsko predstavljale na olimpijskih igrah leta 2022 tu v Pekingu, naša predanost rasti hokeja na Kitajskem vključuje partnerstva, ki se bodo raztezala precej dlje kot nekaj tednov OI 2022 samih," je izjavil Bettman. "To je začetek nečesa, za kar verjamemo, da bo zelo dolgoročno partnerstvo, oba kluba iz NHL, ki sodelujeta pri tem prvem poskusu pa se perfektno skladata s tema vlogama," je pristavil. Kampe za mlade kitajske igralce so poleg Kings in Canucks že pripravili Boston Bruins, Montreal Canadiens, New York Islanders, Toronto Maple Leafs in Washington Capitals. Severnoameriški veljaki so prepričani, da se jim ponuja izvrstna priložnost na s hokejem precej "neokuženem" tržišču. Glede nastopa najboljših hokejistov lige NHL na OI 2018 v južnokorejskem Pjongčangu je sicer še vedno kar precej vprašajev. Predsednik Mednarodne hokejske zveze (IHF) Rene Fasel jim je že zažugal, da se ne morejo na lastno pest odločati, na katere olimpijske igre bodo igralcem dovolili, na katere pa ne. Hokej na Kitajskem trenutno poleg vlade močno podpira tudi zasebni sektor, še najbolj Zhou Yunjie, ki je bil nekoč vratar, zdaj pa je milijarder, ki si je bogastvo ustvaril z izdelavo pločevink pri podjetju ORG Packaging. "Odigrali bomo najboljšo vlogo pri 'odklepanju' potenciala hokeja na ledu in pritiskali za prihod zlatega obdobja hokeja na ledu na Kitajskem, tako pa bi realizirali vizijo 300 milijonov ljudi na letu, kar bi postalo realnost. Kitajska bi s tem postala vzhajajoča moč hokeja na ledu," je optimističen Zhou.