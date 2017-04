Kopitar ostal brez trenerja, sezona brez končnice odnesla Sutterja in Lombardija

Sutter zapušča mesto glavnega trenerja LA Kings. Z njim odhaja tudi športni direktor Dean Lombardi. (Foto: AP)

Kralji so v letih 2012 in 2014 osvojili Stanleyjev pokal za zmago v finalu lige NHL, od takrat pa se v zadnjih treh letih kar dvakrat niso uvrstili v končnico.

"To je bila težka odločitev in temeljito smo jo preučili, saj se zavedamo, kaj smo v preteklosti dosegli. A naša prioriteta ostaja prihodnost organizacije. Z besedami ne moremo opisati vsega, kar sta Darryl in Dean naredila za kralje, za njune dosežke se jima zahvaljujemo. A s takšnimi dosežki so povezana tudi visoka pričakovanja, ki pa v zadnjih treh sezonah niso bila izpolnjena," je ob tem dejal predsednik podjetja AEG, ki je lastnik Los Angeles Kings Dan Backerman.