VIDEO: Kopitar s tremi točkami najboljši igralec tekme, kralji porazili morske pse

Hokejisti Los Angeles Kings so zmagovito odprli novo sezono hokejske lige NHL. Po zmagi nad Philadelphia Flyers so kralji premagali še kalifornijskega tekmeca San Jose Sharks s 4:1 in to z obilno pomočjo slovenskega zvezdnika. Kopi je bil najboljši igralec tekme z dvema zadetkoma in podajo, to je bilo prvo gostovanje kraljev v sezoni. Odigral je 20 minut in petkrat streljal na gol.

Kopitar je asistiral že pri prvem zadetku na tekmi v dvorani SAP Center v San Joseju, ko je pomagal Dustinu Brownu v šesti minuti za vodstvo 1:0. Dobro minuto kasneje so domači morski psi izenačili na 1:1, zadel je Danec Mikkel Boedker, kar pa je bil tudi zadnji domači gol na tekmi.

Osem sekund pred koncem uvodne tretjine je svoj prvi gol v sezoni vpisal Kopitar za novo vodstvo kraljev. Kapetan ekipe iz Los Angelesa je bil nato uspešen še v drugi tretjini, ko je v 33. minuti za vodstvo s 3:1 tudi s precej sreče in pomočjo nasprotnikovega igralca ukanil domačega vratarja. Četrti gol na tekmi je padel slabi dve minuti kasneje, ko je končni izid 4:1 postavil Nick Shore. Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s srede na četrtek na domačem ledu, ko bodo gostili Calgary.

Izidi:

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 1:4

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:1

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 1:2 (kazenski streli)

New York Islanders - Buffalo Sabres 6:3

Washington Capitals - Montreal Canadiens 6:1

St. Louis Blues - Dallas Stars 4:2

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 1:2 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:2

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 8:5

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5:4

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 4:0

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 5:4 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 5:1

Calgary Flames - Winnipeg Jets 6:3

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 2:3 (podaljšek)