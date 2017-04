VIDEO: Kopitar sezono v ligi NHL končal s porazom

Anže Kopitar (Foto: AP)

Anže Kopitar, ki je z izpadom Los Angeles Kings dobil priložnost, da maja zaigra za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Parizu, je na zadnji tekmi ostal brez točk. V celi sezoni oziroma na 76 tekmah jih je zbral 52 - 12 zadetkov, 40 podaj.



Najboljši ekipi v rednem delu sta bili Washington in branilec naslova Pittsburgh, pari prvega kroga končnice pa so: Montreal Canadiens - New York Rangers, Ottawa Senators - Boston Bruins, Washington Capitals - Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks - Nashville Predators, Minnesota Wild - St. Louis Blues, Anaheim Ducks - Calgary Flames in Edmonton Oilers - San Jose Sharks.