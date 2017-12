Kopitar zapečatil usodo Minnesote

Anže Kopitar (Foto: AP)

Anže Kopitar je podal pri golih Slovaka Mariana Gaborika za 2:2 in za vodstvo 4:2, 56 sekund pred koncem pa je prednost dvignil na neulovljivih 5:2. Za Los Angeles sta zadela še Jake Muzzin in Adrian Kempe, pri gostih, ki so vodili z 1:0 in 2:1, pa sta bila natančna Charlie Coyle in Tyler Ennis. Z zmago se je Los Angeles skupaj z Nashvillom vsaj začasno povzpel na prvo mesto na zahodu, na vzhodu ima točko več Tampa Bay. Tampa je danes ugnala New York Islanders s 6:2, Nashville pa je bil s 5:2 uspešen na gostovanju v Dallasu. Za Kopitarja in soigralce zdaj sledi prost večer, nato pa v Kalifornijo prihaja moštvo iz kanadske prestolnice Ottawe.

Visoko je na lestvicah tudi Kopitar, ki je z 15 doseženimi goli in 19 podajami med deseterico najboljših v ligi tako kot strelec, kot tudi po strelskih točkah.



Izidi:

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 5:2

(Anže Kopitar je dosegel gol in dve podaji za Los Angeles)

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 1:4

Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 5:1

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 6:2

Montreal Canadiens - St. Louis Blues 3:4

Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:4

Dallas Stars - Nashville Predators 2:5

Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 2:4

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli)

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 3:0