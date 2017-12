VIDEO: Kopitarjevi kralji po podaljšku strli odpor Ottawe

Kralji so v Staples Centru prikazali dobro igro in na krilih kapetana Anžeta Kopitarja, strelca odločilnega zadetka v podaljšku Drewa Doughtyja in Dustina Browna, ki je bil uspešen za vodstvo svojega moštva s 3:2, prišli do pomembne zmage.



Ottawa se je sicer zelo dobro upirala v zadnjem času razpoloženemu Los Angelesu, a so imeli Kopitar in druščina svoje načrte. Ob odločitvi v podaljšku v Staples Centru smo bili v noči na petek priča še trem tesnim končnicam, ki so zahtevale dodatnih pet minut igre: Calgary je s 3:2 slavil na gostovanju pri Montrealu, San Jose je bil s 5:4 boljši od Caroline, medtem ko je aktualni prvak Pittsburgh na domačem letu s 4:3 ugnal New York Islanders.





Slovenski hokejski as Anže Kopitar je k novi zmagi Los Angeles Kings prispeval dve podaji. (Foto: AP)

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Ottawa Senators 4:3 (po podaljšku) (Anže Kopitar je za Los Angeles prispeval dve podaji)

Boston Bruins - Arizona Coyotes 6:1

Montreal Canadiens - Calgary Flames 2:3 (po podaljšku)

Florida Panthers - Winnipeg Jets 6:4

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 1:4

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 5:4 (po podaljšku)

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:3 (po podaljšku)

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 5:2

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:0