VIDEO: Kopitarjevi kralji s četrtim zaporednim porazom poglobili krizo

Hokejisti Los Angeles Kings so še četrtič zapored ostali praznih rok. V severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL jih je namreč v Staples Centru ugnalo še moštvo Bostona z 1:2. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je tokrat prispeval podajo za zadetek Drewa Doughtyja in izenačenje izida na 1:1.