VIDEO: Kralji Anžeta Kopitarja poraženi na domačem ledu

Anže Kopitar (Foto: AP)

Sam Bennett je goste povedel v vodstvo ob koncu pete minute, Trevor Lewis pa je slabo minuto in pol pozneje izid izenačil. Hokejisti Calgaryja so nato v drugi tretjini dosegli še tri gole, uspešni so bili Dennis Wideman, Freddie Hamliton in Alex Chiasson, ki je postavil končni izid dvoboja.



Izidi:

Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:4

Boston Bruins - Ottawa Senators 1:2 (po kazenskih strelih)

Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 4:5

Carolina Hurricanes - New York Islanders 0:3

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4:7

Florida Panthers - St. Louis Blues 3:6

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 1:4

Dallas Stars - Nashville Predators 3:7

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:4

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:0

Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 4:3

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:4