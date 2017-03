Kralji dobili 'ostrostrelca', v Los Angeles se seli kanadski zvezdnik Iginla

Iginla velja za enega največjih mojstrov hokeja čez lužo. A ima že 39 let ... (Foto: AP)

Eden izmed razlogov za odločitev Jaromea Iginle je tudi trener Los Angeles Kings Darryl Sutter, s katerim je v karieri že sodeloval. Kralji so posel s Colorado Avalanche potrdili v sredo, koloradskemu moštvu so pogojno obljubili četrti izbor na naboru leta 2018. TSN je poročal, da je menjava odvisna od uvrstitve kraljev v končnico in tega, če bo Iginla z njimi v prihodnje podaljšal pogodbo. Colorado bi tako lahko ostal celo praznih rok, medtem ko bodo pokrili tudi polovico plače 39-letnika, ki se mu pogodba poleti izteče. Iginla si je precej odkrito želel v jeseni svoje kariere vnovič poskusiti osvojiti Stanleyjev pokal, očitno pa je v losangeleškem moštvu, ki mu v tej sezoni ne gre ravno najbolje, prepoznal šampionske lastnosti. Ekipa, ki ji kot kapetan poveljuje Anže Kopitar, trenutno ne zaseda mest, ki ob koncu rednega dela sezone zagotavljajo končnico. V boju za drugi "wild card" namreč kralji zaostajajo za St. Louis Blues, po prihodu Iginle in vratarja Bena Bishopa pa si navijači kraljev želijo predvsem izboljšav pri realizaciji. V tem pogledu je LA med slabšimi v ligi, na 12 tekmah je Kalifornijcem uspelo mreže nasprotnikov zatresti vsega 24-krat.

Iginla je preverjen strelec, a je v tej sezoni na 61 tekmah zadel le osemkrat in še desetkrat podal, morda pa uspe njegovemu nekdanjemu trenerju Sutterju, s katerim sta sodelovala v vrstah Calgary Flames med letoma 2003 in 2006, ko je bil kanadski zvezdnik še na višku svojih moči. S Sutterjem sta ostala praznih rok leta 2004 v velikem finalu, ko je Calgary izgubil sedmo tekmo s Tampa Bay Lightning. Prihod Iginle naj bi napovedoval tudi slovo slovaškega veterana Mariana Gaborika, medtem ko je ekipo zapustil tudi Dwight King, ki so ga Kings k Montreal Canadiens poslali v zameno za "pick" na naboru 2018.