VIDEO: Kralji odpihnili vodilno ekipo zahoda, nov gol Kopitarja

Kralji so zmagali še na četrti tekmi zapored. (Foto: AP)

Los Angeles je zmagal še na četrti tekmi zapored, od tega je zadnje tri zmage vknjižil na gostovanju. Z zmago so se kralji s 35 točkami izenačili s St. Louisom in na zahodu le točko zaostajajo za vodilnim Winnipegom.

Kralje zdaj čaka še zadnja gostujoča tekma v nizu, ko se bodo v nedeljo zvečer pomerili s Chicago Blackhawks.



Izidi:

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:4

Buffalo sabres - Pittsburgh Penguins 0:4

New York Islanders - Ottawa Senators 5:6

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 4:2

New York Rangers - Carolina Hurricanes 5:1

Florida Panthers - San Jose Sharks 1:2

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 7:4

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 1:2