VIDEO: Kralji ohranili teorijo za končnico

Hokejisti Los Angeles Kings so v Calgaryju zmagali s 4:1 in tako ohranili teoretične možnosti za uvrstitev v končnico. Šest tekem pred koncem rednega dela za osmim mestom oziroma St. Louisom zaostajajo enajst točk. Anže Kopitar je prispeval gol in podajo, vratar Los Angelesa Ben Bishop pa je ubranil 25 strelov.