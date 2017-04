VIDEO: Washington slavil v Bostonu, Los Angeles po podaljšku premagal Chicago

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Jarome Iginla (Foto: AP)

Izidi:

Ottawa Senators - New York Rangers 3:1

Boston Bruins - Washington Capitals 1:3

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 3:2 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 2:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 4:5 (kazenski streli)

Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:3 (kazenski streli)

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:3

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 4:2

New Jersey Devils - New York Islanders 2:4

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 5:3

Florida Panthers - Buffalo Sabres 3:0

Winnipeg Jets - Nashville Predators 2:1

Arizona Coyotes - Minnesota Wild 1:3

San Jose Sharks - Calgary Flames 3:1