VIDEO: Kralji tudi z golom in podajo Anžeta Kopitarja do zmage nad Jets za ohranitev upanja na končnico

Kopitar je zabil prvi zadetek Kraljev, nato pa podal še za četrtega. (Foto: AP)

Vratar Ben Bishop je zbral 19 obramb, med strelce za kralje, ki za drugi wild card za Nashvillom v zahodni konferenci devet tekem pred koncem zaostajajo za osem točk, pa sta se vpisala še Tanner Pearson in Jake Muzzin. Kralje kljub zmagi čaka izjemno težak scenarij, ki bi jih popeljal v končnico. Devet tekem pred koncem rednega dela namreč zaostajajo velikih osem točk za Nashvillom, ki je na drugem mestu za wild card, ki še vodi v končnico zahodne konference. Los Angeles nova domača preizkušnja čaka v noči na nedeljo, ko se bo pomeril s tekmecem iz vzhodne konference. V Staples Center prihajajo New York Rangers. "Smo še pri življenju, vzeli smo dve točki, tako da zdaj nadaljujemo naprej od tekme do tekme," je dejal Pearson. Zadovoljen je bil tudi Kopitar: "Po takšni tekmi, na kateri smo naredili res veliko dobrih stvari, skušamo zdaj vse to nekako shraniti ter si nato znova priklicati te občutke in na prvi naslednji tekmi vse to še enkrat ponoviti." V boju za najboljše izhodišče za napad na najprestižnejšo lovoriko prvakov v sklepnem delu sezone lige NHL, Stanleyjev pokal, so že štiri moštva presegla mejo sto točk.

Ekipa Washington Capitals je v derbiju najboljših ekip vzhodnega dela severnoameriškega hokejskega prvenstva premagala letošnjo uspešnico Columbus Blue Jackets. Modri jopiči so v gosteh pripravili sijajen odpor, moštvo iz prestolnice pa je Columbus strlo šele po dodatnem delu tekme, ko so bili prestolniki boljši izvajalci kazenskih strelov (2:1). Edini, ki mu je uspelo premagati ruskega vratarja Columbusa Sergeja Bobrovskega, je bil T.J. Oshie.

Washington ima na vrhu razpredelnice 104 točke, na drugem mestu so hokejisti Pittsburgh Penguins z dvema točkama manj, Columbus pa ima na tretjem mestu Vzhoda 101 točko. Na Zahodu si je za zdaj le ekipa Chicago Blackhawks zagotovila mesto v končnici. Chicago, ki je ponoči s 3:2 po kazenskih strelih ugnal Dallas Stars, ima 102 točki. Los Angeles Kings na devetem mestu seznama pa 25 točk manj.

Izidi:

Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 5:2

(Anže Kopitar: gol in podaja za LA Kings)

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 4:7

Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 1:3

Chicago Blackhawks - Dallas Stars 3:2 (kazenski streli)

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 4:1

Nashville Predators - Calgary Flames 3:1

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 2:1 (kazenski streli)

Florida Panthers - Arizona Coyotes 3:1

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 4:2

Montreal Canadiens - Caroline Hurricanes 1:4

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:6

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:1 (kazenski streli)