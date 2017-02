Zmaji prebrodili povratek Fehervarja in se v Tivoliju veselili dviga z dna lestvice

Aleš Mušič (desno) je bil tudi tokrat med strelci. (Foto: Damjan Žibert)

Po porazu v prejšnjem krogu v Gradcu z 0:5 je bilo dokončno jasno, da so res minimalne možnosti za preboj v končnico ugasnile. Olimpiji je tako v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja ostalo upanje, da se vsaj izogne zadnjemu mestu. Petkov tekmec je bil za izpolnitev cilja ravno pravšnji; tudi Madžari so se že poslovili od možnosti za izločilni del sezone, ekipi z zadnjih dveh mest pa sta lahko v medsebojnem dvoboju odločali, katera bo boljša. Bolje so začeli domači, ki so imeli terensko premoč, v četrti minuti pa je kapetan Aleš Mušič že spravil plošček za hrbet gostujočega vratarja Miklosa Rajne, ki ga je minuto zatem rešil okvir vrat. Domači vratar Jeff Frazee se je nato nekajkrat izkazal, imel pa tudi nekaj sreče, saj mu je v eni od akcij plošček ušel za hrbet, a se ni odkotalil v gol, temveč ga je obrambi domačih še uspelo izbiti iz nevarnega območja. Pozneje so bili zmaji spet boljši, sad premoči pa je bil tudi drugi gol po lepi akciji Sache Guimonda ob koncu prve tretjine. Domači bi lahko praktično že odločili tekmo v 22. minuti, toda Aljaž Uduč s pol metra ni zadel, pozneje pa je ostala neizkoriščena tudi prva prednost igralca več. Madžari so se vrnili v igro, zmaje pa je reševal Frazee, enkrat tudi z izjemno obrambo s skokom v slogu nogometnega vratarja.

Precej slabši je bil le nekaj trenutkov zatem Rajna, saj ga je Miha Zajc premagal s strelom pod telesom, vodstvo 3:0 pa je domačim odprlo vrata do zmage. A namesto da bi jo potrdili, dvakrat so imeli igralca več, zadeli pa niso, so Fehervarju dovolili, da je po hitrem protinapadu znižal na 1:3. Za nameček so gostje v zadnjem delu še enkrat zadeli, tokrat celo z igralcem manj na ledu, in v 46. minuti je bila tekma spet povsem odprta. Kljub premoči Fehervarja so domači zdržali, v zadnji minuti tudi igro tekmecev z igralcem več in še brez vratarja, tako da so se z najzvestejšimi navijači lahko razveselili minimalne zmage. Zadnje letošnje domače dejanje za zeleno-bele v ligi Ebel bo nedeljska tekma proti Beljaku, sezono pa bodo končali v torek v gosteh v Znojmu.

Izid:

Olimpija ‒ Fehervar 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Mušič 4., Guimond 17., Zajc 27.; Erdely 38., Owens 46.