Ledeni zmaji niso uspeli ohraniti vodstva, po podaljških izgubili z Beljakom

(Foto: Damjan Žibert)

Hokejisti Olimpije so v tekmi 9. kroga drugega dela lige Ebel po podaljšku izgubili z VSV Beljakom. Z današnjo tekmo se je iztekel mednarodni klubski program v tej sezoni v dvorani Tivoli; najzvestejši navijači ljubljanskega kluba pa upajo, da dvoboj z Beljakom ni bil nasploh zadnja tekma ljubljanskega kluba v regionalnem tekmovanju. Za slovo so bili tekmeci razočarani Beljačani s slovensko navezo Miha Verlič - Jan Urbas; ekipa z druge strani Karavank je drugi del začela s šestimi točkami bonusa, kar pa ni bilo dovolj za nadaljevanje v končnici. Tako je obema ekipama ostala možnost sproščenega pristopa in neobremenjenosti z izidom. Ljubljančani so za dobro popotnico in možnost, da se znebijo zadnjega mesta v tekmovanju, pred dvema dnevoma že premagali madžarski Fehervar. Začetek današnjega dvoboja je bil boljši za domače, ki so po akciji Tima Ograjenška, Aljaža Uduča in Aljaža Chvatala poskrbeli za vodstvo. A to ni zdržalo dolgo, saj so gostje hitro izenačili, ko so imeli na ledu igralca več. A še pred koncem prvega dela so se novega vodstva razveselili domači, lepo akcijo je z zadetkom končal Sacha Guimond.

Nadaljevanje je bilo za zmaje slabše; ko so imeli Beljačani v začetku drugega dela spet številčno prednost, so jo tudi hitro izkoristili in poskrbeli za 2:2. Prejeti gol pa domačih ni zmedel, v 32. minuti je z natančnim strelom vratarja gostov za novo vodstvo premagal Gilbert Gabor. V 39. minuti pa je kapetan Aleš Mušič zadel še vratnico. Dobro tekmo so zmaji stopnjevali še v zadnjem delu. Najprej je imel lepo priložnost Miha Zajc, a meril natančno v vratarja, nekaj minut zatem pa je drugi gol na tekmi dosegel Gabor in poskrbel za prednost dveh golov. A je nato udaril kapetan slovenske reprezentance Urbas in z neubranljivim strelom pet minut pred koncem znižal na 3:4 in napovedal zanimivo končnico. V tej so domači najprej zdržali nalet tekmecev z igralcem več, potem sta jim pomagala vratnica in nekaj dobrih obramb Jeffa Frazeeja, ki pa je manj kot minuto pred koncem, ob beljaški igri brez vratarja, le klonil. V podaljšku so bolje začeli Beljačani, a je Frazee tri strele ubranil. Na drugi strani je imel novinec Nikita Reyn v 65. minuti priložnost za zmago, a s pol metra ni zadel. Kazen je prišla v zadnji minuti podaljška, ko je VSV zadel za končnih 5:4. Zadnjo tekmo drugega dela lige Ebel bodo zmaji igrali v torek, ko bodo gostovali v Znojmu.

Izid:

Olimpija ‒ VSV Beljak 4:5 (2:1, 1:1, 1:2; 0:1)

1:0 Chvatal (Uduč, Ograjenšek, 12.), 1:1 Verlič (Locke, 13.), 2:1 Guimond (Selan, Bussieres, 16.), 2:2 Hunter (Urbas, Locke, 25.), 3:2 Gabor (Reyn, 33.), 4:2 Gabor (Bussieres, Reyn, 49.), 4:3 Urbas (56.), 4:4 Hunter (Labrecque, 60.), 4:5 Verlič (Brunner, 67.)