VIDEO: Los Angelesu se končnica vse bolj oddaljuje

Anže Kopitar (Foto: AP)

Za kralje je zadel Kevin Gravel, za kosmatince pa Brad Marchand, David Pastrnak, Dominic Moore in David Krejči.



V noči na petek je bilo na sporedu še pet tekem. New York Islanders so slavili v Montrealu s 3:0, Calgary je bil boljši od Tampe Bay s 3:2, New York Rangers pa so po izvajanju kazenskih strelov zmagali v Torontu z 2:1. Nashville je na domačem ledu ukanil Colorado Avalanche s 4:2, Chicago pa Arizono s 6:3.



Izidi:

Los Angeles Kings - Boston Bruins 1:4

Montreal Canadiens - New York Islanders 0:3

Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 2:3

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 1:2 - kazenski streli

Nashville Predators - Colorado Avalanche 4:2

Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 6:3