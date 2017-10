VIDEO: Malkin z zmagovitim zadetkom v podaljšku utišal Madison Square Garden

Izid po prvi tretjini v dvorani Madison Square Garden v New Yorku je bil 2:0 za gostujoče pingvine, za katere sta zadela Phil Kessel in Carl Hagelin. A so domači rangerji v drugi tretjini poskrbeli za spremembo izida. Najprej je na 1:2 znižal David Desharnais, Pavel Bučnevič je izenačil na 2:2, J.T. Miller pa poskrbel za vodstvo New Yorka s 3:2. Manj kot dve minuti pred koncem tretjine je na 3:3 izenačil Patric Hornqvist.

Veselje Phila Kessela ob zmagi pingvinov v Madison Square Gardnu. (Foto: AP)

V tretji tretjini so domači prišli do novega vodstva. Za 4:3 je zadel Michael Grabner, za podaljšek pa je z zadetkom za 4:4 poskrbel zvezdnik pingvinov Sidney Crosby 56 sekund pred zvokom sirene.

Moštvo Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja ni igrala. Naslednja tekma kralje čaka v noči na četrtek, po slovenskem času ob 4.30, ko bodo v domači dvorani Staples Center palice prekrižali z Montrealom.