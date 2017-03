Zagrebški Medveščak se po štirih letih iz KHL vrača v ligo EBEL

Udeležbo so danes potrdli in obenem dali vodstvu lige Ebel vsa zagotovila in dokazila, da izpolnjujejo pogoje za igranje v tem regionalnem tekmovanju. Zagrebčani so čakali še določena sponzorska zagotovila, ki bi jim omogočila igranje v ligi KHL, ki pa jih očitno niso dobili. Medveščak je v ligi Ebel igral od leta 2009 do 2013, nato pa v KHL, kjer je prvo leto nastopanja in tedaj tudi zadnjič prišel tudi v končnico.

Predsednik zagrebškega kluba Damir Gojanović je med drugim v uradni izjavi dejal: "Zahvaljujemo se vsem klubom in predsedništvu lige EBEL, da so nam omogočili v tem prvenstvu. Veselimo se nove sezone na zagrebškem ledu, kjer se bodo medvedi merili z najboljšimi klubi iz regije - Avstrije, Slovenije, Italije, Češke in Madžarske." Po njegovih besedah naj bii bil proračun kluba 2,5 milijona evrov.