Mladi Jan Drozg se pripravlja na odhod čez lužo v najmočnejšo hokejsko ligo 

Sanje vsakega hokejista so: nekoč zaigrati v najmočnejši hokejski ligi na svetu. In ob Anžetu Kopitarju bomo morda že v naslednji sezoni imeli tam še enega hokejista, še bolj verjetno pa v bližnji prihodnosti. Komaj polnoletnega Jana Drozga so ga na draftu izbrali prvaki lige NHL Pingvini iz Pitsburga. Na odhod čez lužo se pripravlja v domačem Mariboru.