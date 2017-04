Mladi ruski medvedi previsoka ovira za rise, ki so se favoriziranemu nasprotniku dobro upirali

Slovenska hokejska reprezentanca je priprave na SP 2017 zaključila s porazom proti Rusiji. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji testni tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo 5. maja, danes na pripravljalnem turnirju v St. Peterburgu izgubila s selekcijo Rusije do 25 let s 3:5. Strelci za slovensko ekipo so bili Aleš Mušič, Jan Muršak in Boštjan Goličič. Slovenija je z današnjim nastopom končala sklop šestih pripravljalnih tekem, naslednja preizkušnja čaka izbrance selektorja Nika Zupančiča na SP v Parizu, kjer bo prvi tekmec 6. maja Švica.

V pripravah so Slovenci odigrali skupno šest tekem, pred današnjo so dvakrat premagali Madžare, enkrat Italijane, izgubili po kazenskih strelih s Kazahstanom in v predzadnjem dvoboju na turnirju v St. Peterburgu premagali še Norveško. Selektor Zupančič bo po koncu današnje tekme predvidoma tudi sporočil dokončen seznam udeležencev SP oziroma hokejistov, ki bodo potovali v Pariz.

Izid, pripravljalna tekma:

Rusija (U-25) - Slovenija 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)