Mogočni racmani na tretji tekmi vendarle pokazali svojo moč proti Edmontonu, predatorji po zmagi povedli z 2:1

Anaheim je po dveh domačih porazih vendarle uspel slaviti na tretji tekmi in izid v seriji znižati na 1:2. (Foto: AP)

Edmontonu pred svojimi gledalci ni uspelo, da bi se na eno samo zmago približal uvrstitvi v finale na zahodu. Anaheim je na tretji tekmi do znižanja skupnega izida prišel zelo prepričljivo in je s 3:1 ter 2:0 dobil prvo ter zadnjo tretjino, drugo pa so z 2:1 dobili Kanadčani. Jakob Silfverberg je bil prvo ime dvoboja s tremi točkami za dva zadetka in podajo. Naftarji se sicer po zaostanku z 0:3 niso predali in so po zadetku kapetana Connorja McDavida po osmih minutah in 40 sekundah drugega dela izenačili na 3:3. V zadnji tretjini pa niso premagali vratarja Anaheima Johna Gibsona, sami pa so v tem delu še dvakrat pobrali plošček iz mreže. Prvič je zadel Silfverberg ter nato podal še do Ryana Keslerja, ki devet minut pred koncem postavil končni izid. "Nismo ponosni na to, da smo dvakrat klonili doma, toda v podobnih položajih smo se znašli že v preteklosti in težave skupaj odpravili. Tekmeci pa so zelo močni in zlasti v drugem delu so nam povzročili veliko težav," je dejal Gibson, ki je v drugi tretjini ubranil 12 od 24 poskusov tekmecev, mnoge na zelo spektakularen način.

Obrambni igralci pa nadaljujejo z dobrimi napadalnimi predstavami v dresu Nashvilla, saj so tokrat dosegli štiri točke, dva gola in podajo. Vratarja St. Louisa sta premagala Ryan Ellis in Roman Josi. Vsaj en obrambni igralec plenilcev je sodeloval v akcijah kot strelec ali podajalec pri zadnjih 12 od 13 zadetkov ekipe. V tej seriji se je najbolj izkazal Ellis, ki je najmanj točko dosegel na zadnjih šestih tekmah, na katerih je zbral tri gole in pet asistenc, kar je klubski rekord. P.K. Subban mu je podal za vodstvo z 1:0 v 11. minuti tekme. Prav tako član obrambe, Mattias Ekholm, je podal Codyju McLeodu v tretji minuti druge tretjine za vodstvo z 2:0, Josi pa je pet minut pred koncem postavil končni rezultat.

Izidi, končnica, 2. krog:

zahod:

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:6

- Edmonton vodi v zmagah z 2:1;

Nashville Predators - St. Louis Blues 3:1

- Nashville vodi v zmagah z 2:1.