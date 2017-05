Muršak po izpadu risov: Igra v obrambi je bila res katastrofalna in lahko se vsi zamislimo

Kapetan Muršak je prevzel del odgovornosti za ekipni neuspeh. (Foto: Damjan Žibert)

Temu, zakaj Sloveniji v pariški dvorani Bercy ni uspelo in zakaj se je že krog pred koncem znašla v izgubljenem položaju, je skušal po sobotni tekmi z Belorusijo in porazu z 2:5 priti do dna kapetan Jan Muršak. Prevzel je del odgovornosti za slabe predstave in za ekipni neuspeh, saj je bil cilj pred prvenstvom vsaj obstanek med elito, a izpostavil tudi številne težave slovenske ekipe, ki očitno preprosto niha med repom najboljše skupine in vrhom drugega kakovostnega razreda.



"Nismo razmišljali le o Belorusih. Vedeli smo, da ne igramo dobro, a ko smo na tekmah dobili gol, dva, smo nehal igrati, bila je tišina na klopi. Danes pa se je Belorusom še vse 'poklopilo'. Nismo se pripravljali samo nanje, zmagati smo želeli že z Norvežani, a se je tam še bolj podrlo," je o morebitni preveliki osredotočenosti samo na sobotne tekmece dejal Muršak. Kritičen del je po njegovem mnenju obramba, ne le branilci, pač pa slaba igra vseh hokejistov na ledu pri obrambnih nalogah. "Če ne daš vsega od sebe, če ne daš vseh detajlov in malenkosti ... Ne moreš pričakovati, da se bodo goli dajali sami ali da bo obrambo nekdo igral namesto tebe. Če tega ne bomo spremenili, bomo imeli s tekmeci težave tudi v skupini B," opozarja Muršak in dodaja: "Če se nam vse 'poklopi', vratar, obramba in napad, potem lahko morda presenetimo kakšnega od teh tekmecev. Drugače pa enostavno nismo dovolj dobri, da bi jim lahko konkurirali."

Za letos je že prepozno, Slovenci bodo v zadnjem krogu proti domačinom, ki so v Bercyju dobili hokejska krila, skušali samo še popraviti vtis: "Ekipa, kot smo mi, na papirju slabši, moramo narediti vse, da dobimo malo golov. A zdaj je SP že skoraj na koncu, čaka nas le še ena tekma, naredili pa bomo vse, da le slišimo Zdravljico. Težko bo, Francozi se borijo za četrtfinale, ampak dajem besedo, da bodo fantje dali vse od sebe."



Muršaku se ne zdi, da bi šlo v ekipi kaj narobe. Če gre kdo na prost dan malo v mesto kaj pogledat, to še ne pomeni, da kvari reprezentančni duh, meni kapetan: "Izven ledu nič ni vplivalo. Fantje niso žurali, če gre kdo pogledat Pariz na prost dan, ne pomeni, da bo utrujen. Kolikor jaz vem, nihče ni žural. Tudi danes je bilo v pripravah pred tekmo vse v redu, ampak potem so kaznovali vsako našo napako. Nismo pa tako dobri, da bi dali šest golov, če jih dobimo pet."



Nerazumljivo pa je bilo tudi zanj, kako je lahko Slovenija popustila v drugi tretjini. Slovenci so imeli proti Belorusom aktiven izid (2:1), enkrat so se že vrnili in vodili, potem pa je sledilo črnih 20 minut, ki so na koncu prinesle usoden poraz.



"Igra v obrambi je res katastrofalna in lahko se vsi zamislimo. Tisti, od katerih se je največ pričakovalo, v obrambi nismo igrali tako dobro. To je realnost. Prevzemam odgovornost za del krivde nase, ker nisem naredil vsega, da bi bili fantje pripravljeni, a to je ekipni šport in na vse ne moreš vplivati in ne moreš prisiliti fantov, da bi igrali tako, kot bi morali," o kapetanskem prevzemanju odgovornosti pravi Muršak.



Dotaknil pa se je tudi sestave ekipe. "Kakovost Anžeta bi nam zelo pomagala, imeli bi več možnosti. A igrali smo s tem, kar smo imeli. Anže je, kot kaže, potreboval nekaj počitka, mogoče je kakšna poškodba, ne vem. Vedno se je rad udeležil reprezentance in ne moremo mu ničesar očitati. A tudi če bi bil tukaj, pa bi dobivali po pet golov, ne bi bilo nič drugače," je o najboljšem slovenskem hokejistu Anžetu Kopitarju, ki je morda manjkal v ekipi, dejal kapetan Muršak.