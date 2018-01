Muršak se seli k indijancem na Švedsko, zdravje ključno za nastop na OI

Jan Muršak (Foto: Damjan Žibert)

Jan Muršak je imel zaradi poškodbe zapestja v letošnji sezoni velike težave pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, ki igra v ligi KHL. Igral je poškodovan, njegov učinek na ledu je bil, kar se tiče golov, slabši od pričakovanj in decembra 2017 je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe. Odigral je 13 tekem in v statistiko vpisal eno podajo. Pred tem je v KHL uspešno igral za moskovski CSKA in Amur. V ligi KHL je odigral 236 tekem in zbral 139 točk (54 golov).

Hjalmarssonovo priporočilo za Muršaka

Zdravstvene težave pri Torpedu niso odpravili, zato je 29-letni hokejist moral sam poiskati pomoč. Poškodba še ni sanirana, vseeno se je odločil za nov izziv in je podpisal pogodbo s švedskim klubom Frolunda Indians iz Göteborga, ki igra v elitni švedski ligi, je poročal časnik Večer, novico so potrdili tudi na klubski spletni strani. "Igral sem v številnih ligah in mislim, da lahko veliko prispevam z izkušnjami. Frolunda se mi je zdela dobra izbira in to, da poznam nekatere igralce (Simon Hjalmarsson, Adam Almquist, op.p.) je pomenilo še lažjo odločitev," je v izjavi za klubsko stran dejal Muršak.

Muršaka je klubu priporočil švedski reprezentant Simon Hjalmarsson, ki trenutno prav tako igra za Frolundo, pred tem pa je skupaj s slovenskim napadalcem igral pri CSKA. Športni direktor kluba Fredrik Sjöström je dejal: "Želeli smo okrepiti napad in izkoristili smo priložnost. Muršak je kvaliteten igralec s pravim karakterjem, ki je pokazal, da zna dosegati gole."

Olimpijske igre so velik izziv

Muršak je dobil kortizonsko injekcijo, ki naj bi zmanjšala bolečino in se odločil za operacijo, če ne bi bile februarja na sporedu olimpijske igre, kjer bodo nastopili tudi slovenski hokejisti, podobno kot na OI pred štirimi leti v Sočiju. Slovenski kapetan upa, da bo lahko nastopil v Pjongčangu, kjer rise v skupini čakajo reprezentance Rusije, ZDA in Slovaške.