NHL: Švicarski branilec dosegel gol že na prvi tekmi v dresu pingvinov

Vratar Winnipega Connor Hellebuyck je ustavil vseh 29 strelov tekmecev iz St. Louisa za zmago s 3:0. S to zmago so se hokejisti Winnipega približali današnjim tekmecem na tri točke, osmouvrščenemu Los Angelesu pa na štiri, te tri ekipe pa se bodo borile za zadnjo vozovnico za končnico v zahodni konferenci. "Zelo pomembna zmaga. To je tako, kot da bi dobili štiri točke, saj smo jih povsem ujeli. Vsekakor si želimo v končnico, tole je bila odlična popotnica," je bil po tekmi zadovoljen junak domače ekipe Hellebuyck. Blake Wheeler je dosegel dva gola, Bryan Little pa je dodal gol v nebranjena vrata 18 sekund pred koncem.

Za uspeh Chicaga proti New York Islanders je imel največ zaslug Artemi Panarin. Najprej je minuto in 14 sekund pred koncem rednega dela poskrbel za izenačenje in izsilil podaljške, potem pa še zadel kazenski strel.

Podaljšek je odločil tekmo med Detroitom in Calgaryjem, zmago pa je kanadski ekipi priboril Mikael Backlund. Ta je zadel za končnih 3:2 v podaljšku, potem ko je pred tem za Detroit izenačil Tomaš Tatar pičlih 1,8 sekunde pred iztekom rednega dela tekme. To je bila za Calgary šesta zaporedna zmaga.

Anaheim Ducks za uspeh niso potrebovali podaljška, so pa imeli razpoloženega vratarja in strelca. Rickard Rakell je dosegel dva gola, Jonathan Bernier pa je ustavil 37 poskusov Toronta za zmago s 5:2. S tretjo zaporedno zmago so se racmani utrdili na tretjem mestu pacifiške skupine. Zadela sta še Sami Vatanen in Jakob Silfverberg, Patrick Eaves pa je dodal zadetek na prazen gol.

Pittsburgh je z enakim izidom 5:2 premagal Tampo, izkazal pa se je Mark Streit, ki se je pingvinom pridružil šele sredi tedna, ko je prestopil iz Philadelphie. Poskrbel je za vodilni zadetek svoje nove ekipe in dodal še podajo. "Kar malo noro je vse skupaj. Tega še nisem izkusil, moral sem hitro spakirati in oditi. A novi soigralci so me odlično sprejeli, super se počutim," je dejal Streit.

Anžeta Kopitarja ponoči čaka pomembna tekma v boju za končnico, ko bodo v domačem Staples Centru gostili Vancouver.

Pittsburgh je premagal Tampo. (Foto: AP)

Izidi:

Chicago Blackhawks - New York Islanders 2:1 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 2:4

Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 5:2

Calgary Flames - Detroit Red Wings 3:2 (podaljšek)

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:0

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 5:2