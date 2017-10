VIDEO: Kralji iz Los Angelesa prepričljivo ugnali Montreal, Kopitar tokrat brez točk

Vrhunci tekme St. Louis Blues vs Chicago Blackhawks

Kralji iz Los Angelesa ne popuščajo. Tokrat so jo v Staples Centru skupili hokejisti Montreal Canadiens, ki so morali priznati premoč kapetanu Anžetu Kopitarju in druščini, ki je slavila s prepričljivih 5:1.





Michael Cammalleri je prispeval dva zadetka k visoki zmagi Los Angeles Kings proti Montrealu. (Foto: AP)

Slovenski hokejski zvezdnik tokrat ni prispeval nobene točke, za Los Angeles sta vse zadetke dosegla Michael Cammalleri in Adrian Kempe, ki sta bila uspešna dvakrat oziroma trikrat. Prva tretjina se je po zadetku Cammallerija končala z minimalnim vodstvom Kingsov z 1:0, v drugi nismo videli zadetka, ostali štirje pa so padli v zadnji tretjini.



Izidi:

Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 5:1

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 5:2

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 6:3