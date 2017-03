VIDEO: Znana četverica udeležencev končnice

Le točko na vzhodu zaostajajo lanski prvaki iz Pittsburgha, ki so na gostovanju s 3:1 ugnali Buffalo, še točko manj pa ima Columbus, ki je prav tako že uvrščen v drugi del. Tekmo v Buffalu sta odločila Nick Bonino in Conor Sheary z goloma v 55. in 57. minuti. Pred tem je vodilni gol za Pittsburgh, ki se je v play off uvrstil že 11. zaporedoma, dosegel superzvezdnik Sidney Crosby (20.), ki pa je vprašljiv za naslednjo tekmo. Tik pred koncem ga je po obrazu s palico grdo zadel Evander Kane in Crosby je ostal brez dveh zob. Na zahodu je v končnici zaenkrat le Chicago, ki je v domači dvorani s 4:5 po podaljšku izgubil proti Vancouvru. Tekmo je odločil Daniel Sedin v tretji minuti dodatnega dela igre, Sedin pa je zadel tudi v uvodu za 1:0. Pred tem pa je vse kazalo na zmago Vancouvra že v rednem delu, a je Ryan Hartman z drugim golom na tekmi dobro minuto pred koncem izenačil na 4:4.





Aleksander Ovečkin in T.J. Oshie (Foto: AP)

Še vedno na zahodu pa upajo tudi pri devetouvrščenih Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Los Angeles trenutno za Nashvillom in končnico zaostaja za šest točk. Naslednji obračun kralje čaka v noči na petek, ko bo v Kaliforniji gostoval Winnipeg.



Izidi:

Washington Capitals - Calgary Flames 4:2

Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 1:3

New Jersey Devils - New York Rangers 3:2 (podaljšek)

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 1:2 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 3:5

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3:4

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 3:2

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 4:5 (podaljšek)

Minnesota Wild - San Jose Sharks 3:2

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:4