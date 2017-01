Novo leto, stare težave: Olimpija s 'petardo' iz Gradca

Olimpija je na lestvici globoko v "rdečih številkah". (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljanski hokejisti so novo leto 2017 začeli tako, kot so končali starega 2016. S porazom, še 14. v nizu, na zmago pa čakajo vse od 27. novembra lani. V petek so morali priznati premoč Beljačanom, v nedeljo so jih v svoji dvorani premagali graški hokejisti. Po zares slabi zadnji seriji so že na prvi dan novega leta zmaji gostovali pri v tej sezoni sicer kar hvaležnih tekmecih - z njimi so doma osvojili štiri točke -, a po menjavi trenerja je bilo jasno, da bo Gradec drugačna ekipa. Domači se še spogledujejo z zgornjo polovico lestvice, zato so silovito začeli. Olimpijo so stisnili v obrambo, svojo premoč pa kronali v deseti in 12. minuti, ko so v razmaku 135 sekund dosegli dva gola. Po pol minute odmora za goste so se ti prebudili in v 16. minuti je imel Chris Langkow lepo priložnost, a je bil nezbran iz bližine. Pritisk gostov so nato s premorom skušali ustaviti tudi domači, kar je na začetku druge tretjine obrodilo sadove s tretjim golom. S tem je bila tekma praktično že odločena, čeprav je do konca drugega dela imela svoje priložnosti tudi Olimpija; ob koncu imela tudi igralca več, toda Danca Sebastiana Dahma ni znala premagati.

V 47. minuti se je sicer po strelu Raphaela Busieresa sicer zatresla tudi mreža Gradca, a gola niso priznali zaradi visoke palice. V zadnjih desetih minutah pa je zbranost gostov spet popustila, Gradec pa je še z dvema goloma prišel do zaslužene zmage. Olimpija pa je še četrtič na zadnjih osmih tekmah ostala brez doseženega gola. Po zgoščenem sporedu zadnjega tedna starega leta in prvega dne novega čaka hokejiste v regionalnem tekmovanju nič manj naporno nadaljevanje. Redni del, kjer so zmaji že nekaj časa obsojeni na zadnje mesto, se izteka, v prihajajočem tednu pa bodo Ljubljančani trikrat igrali doma: v torek s Fehervarjem, v petek z Dornbirnom in v nedeljo še z Bolzanom.

Izidi 38. kroga lige Ebel:

Graz 99ers ‒ Olimpija 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Feichtner 10., Zusevics 12., Pirmann 22., Natter 51., Beach 56.

Bolzano ‒ Red Bull Salzburg 1:2 (0:1, 1:0, 0:0; 0:1)

Innsbruck ‒ KAC Celovec 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Dornbirn ‒ VSV Beljak 2:3 (1:0, 0:0, 1:2; 0:1)

Black Wings Linz ‒ Orli Znojmo 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)

Vienna Capitals ‒ Fehervar 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Lestvica:

1. Vienna Capitals 38 24 6 3 5 135:81 87 točk

2. Black Wings Linz 38 20 5 5 8 147:107 75

3. Red Bull Salzburg 38 19 6 5 8 132:96 74

4. Bolzano 38 20 3 4 11 124:104 70

5. KAC Celovec 38 16 4 3 15 112:104 59

6. Innsbruck 38 16 3 5 14 136:132 59

7. VSV Beljak 38 13 5 5 15 120:115 54

8. Orli Znojmo 38 14 4 3 17 94:111 53

9. Graz 99ers 38 14 2 3 19 108:102 49

10. Fehervar 38 11 6 4 17 107:129 49

11. Dornbirn 38 10 0 7 21 96:131 37

12. Olimpija 38 2 5 2 29 72:171 18