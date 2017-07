Obetavni kanadski hokejist Connor McDavid podpisal sanjsko pogodbo

Komaj 20-letni napadalec Edmontona Connor McDavid bo od sezone 2018/19 v naslednjih osmih letih prejemal 12,5 milijona ameriških dolarjev na sezono in bo igralec z najboljšo letno plačo v severnoameriški hokejski ligi NHL.

Komaj 20-letni hokejist Edmontona Connor McDavid bo v naslednjih osmih letih bogatejši za okroglih 100 milijonov ameriških zelencev. (Foto: AP)

McDavid je bil v minuli sezoni najbolj učinkovit igralec lige NHL. V rednem delu je dosegel 30 golov in 70 podaj, v končnici pa pet golov in štiri podaje. Edmonton se je v Stanleyjevem pokalu uvrstil v polfinale zahodne konference in klonil proti Anaheimu s 3:4 v zmagah.



Najbolje plačana igralca v ligi NHL sta Jonathan Toews in Patrick Kane, ekipa Chicago Blackhawks omenjenima hokejistoma namreč letno nakaže 10,5 milijona ameriških zelencev.