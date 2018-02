Lačnim risom prost dan: Savolainen jim pred obračunom z Norveško priporoča kakšen drug šport

Po treh tekmah predtekmovanja na olimpijskem turnirju v Pjongčangu imajo risi že dve zmagi, a ostajajo mirni in osredotočeni. Sobotna razburljiva in borbena predstava s srečnim koncem po kazenskih strelih je Sloveniji prinesla drugo mesto v skupini B. Rusi oziroma člani olimpijske selekcije ruskih športnikov so po nepričakovanem porazu proti Slovakom v prvem krogu v naslednjih dveh pokazali zobe in visoko premagali Slovenijo (8:2) in ZDA (4:0) ter v skupini B končali na prvem mestu.

Slovenski hokejisti tako kot v Sočiju tudi v Pjongčangu navdušujejo privržence najhitrejše moštvene igre. (Foto: AP)

Za njimi so tri reprezentance s po štirimi točkami, Slovenija pa je v tem krogu najboljša, saj je premagala oba tekmeca (ZDA s 3:2 po podaljšku, Slovaško prav tako s 3:2 po kazenskih strelih), in je tako predtekmovanje končala na drugem mestu. Slovenija se bo v repasažu za četrtfinalno vozovnico pomerila z Norveško, ki je v odločilni tekmi izgubila z Nemčijo po kazenskih strelih.

Savolainen: Pomemben je počitek

"Težko je reči, kako bo šlo naprej. Stvari moramo analizirati, je pa lepo, da smo drugi v tej skupini s temi velikimi moštvi. Zdaj je pomembno, da imajo fantje počitek, da se odklopijo od hokeja in morda uživajo kakšen dan tudi v drugih olimpijskih športih," je taktiko priprav na nadaljevanje tekmovanja razkril selektor Kari Savolainen.

čeprav je Žigo Jegliča dobro proučil, slovaškemu vratarju ni uspelo ustaviti starega znanca in njegovega soigralca Roka Tičarja. (Foto: AP)

Tekmec? Načelno nam je vseeno!

"Naredili smo vse, na kar imamo vpliv, ko smo premagali Slovake. Zdaj bomo morda dobili nekoliko lažjega nasprotnika. A to ne pomeni, da bo tekma lahka, še vedno smo na papirju slabša ekipa. Skušali bomo sestaviti 60 minut, pa bomo videli, kakšen bo rezultat," je pred torkovim nadaljevanjem razlagal kapetan Jan Muršak.

Njihov vratar mi je rekel, da me je že stokrat videl izvajati kazenske strele, pa še vedno ni vedel, kaj bom naredil. Žiga Jeglič, slovenski hokejski reprezentant

Po ostrem ritmu treh tekem v štirih dneh bodo izbranci finskega selektorja Savolainena v nedeljo imeli povsem prost dan, brez treningov, ki bo priložnost za počitek in druženje s prijatelji in družinskimi člani, morda tudi za ogled še kakšnega dogodka na olimpijskih igrah.

Porabimo malo več energije od drugih

"Danes bo prost dan, da se dobro spočijemo, veliko igralcev je utrujenih, mogoče malo potolčenih. Vsi smo na istem, morda pa mi porabimo malo več energije kot drugi. Spočili se bomo, malo časa bo za prijatelje in družino, naslednji dan pa spet trening in priprava na naslednjega tekmeca," je po tekmi s Slovaško urnik razkril Muršak.

Slovaki so po zgodnjem slovenskem vodstvu silovito pritisnili, saj so vedeli, da jim ob izidu na drugi tekmi zmaga v rednem delu prinaša prvo mesto v skupini. Toda Slovenci se niso dali, nihanja v igri so umirili in se spet vrnili na zmagoviti tir. Tekmo s Slovaško je čustveno doživel tudi Žiga Jeglič, ki je tri leta igral za bratislavski Slovan, zato je bil njegov zmagoviti gol pri kazenskih strelih še posebej sladek.

Vratar ga ni prebral

"Super občutki. Super zmaga, še posebej proti Slovakom, ker sem tam igral toliko časa. Dve zmagi od treh sta lepa popotnica. Vedeli smo, da zmoremo, a smo seveda zelo veseli. Lep občutek je, če tvoj gol pomaga do zmage," je strelec odločilnega kazenskega strela podoživel občutke in nato v smehu dodal, "njihov vratar mi je rekel, da me je že stokrat videl izvajati kazenske strele, pa še vedno ni vedel, kaj bom naredil."