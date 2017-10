FOTO: Jeseničani boljši od Ljubljančanov

Oba slovenska kluba imata v alpski ligi za seboj serijo uspehov. Zeleno-beli so po slabem začetku in dveh porazih nato izgubili le še eno tekmo, Jeseničani pa so začeli s porazom, pozneje pa dobili vseh sedem naslednjih tekem. Izhodišče na lestvici je bilo tako z drugim in tretjim mestom dobro, v prvem derbiju slovenskih ekip v tem tekmovanju pa sta se moštvi borili tudi za sam vrh lestvice. Z novo zmago so zdaj na vrhu železarji. Uvodna tretjina pred kar številnimi ljubitelji hokeja je postregla z rahlo jeseniško premočjo, na ljubljanski strani pa je bila v tem delu opazna neučinkovitost oziroma smola, saj so gostje kar trikrat zadeli okvir vrat. Najprej v isti akciji ob igralcu več v sedmi minuti, pozneje pa je bil neuspešen še Kristijan Čepon. Domači pa so zadevali, prvi gol je Robertu Kristanu zabil Markus Piispanen, isti igralec je nato tudi povišal vodstvo. A Olimpija se je hitro vrnila, zadetek po protinapadu Matica Kralja še v isti minuti pa je poskrbel, da je bilo nadaljevanje še negotovo. Tudi v nadaljevanju je bil med boljšimi pri gostih Kristan, ki je ustavil nekaj nevarnih strelov. Domači so sicer po zaslugi Mihe Brusa hitro povišali vodstvo, a tekma pri 3:1 še ni bila odločena. Gostje so namreč izkoristili "power-play" in z golom Kralja znižali, potem pa so se še enkrat izkazali v tem elementu igre in zadeli še za 3:3, strelec je bil Maks Selan. Po dveh tretjinah je bil tako derbi spet na začetnem izhodišču.





Na Jesenicah se je zbralo dobrih dva tisoč gledalcev.

V zadnji tretjini pa so domači pošteno stopili na plin. Igra na štiri napade v primerjavi s tremi ljubljanskimi je obrodila sadove, Kalan je hitro zadel ob številčni prednosti, Piispanen pa je svoj trojček golov ta večer končal s protinapadom. Ko je v 53. minuti Bašič povišal na 6:3, se je slavje v Podmežakli že lahko začelo, za goste je sicer Luka Ulamec na koncu še znižal, vseeno pa je bilo po prepričljivi zadnji tretjini kakšnih 2500 domačih pristašev zadovoljnih s prvim dobljenim derbijem v regionalnem tekmovanju. "Naša igra, razen v obrambi, je bila kar v redu. Vedeli smo, da bomo lažje igrali, dlje kot bo trajala tekma. Poznalo se je, da smo igrali na štiri napade in tudi zato je bila razlika na koncu takšna. Veseli me tudi, da je na derbiju toliko ljudi. Postregel je z desetimi goli, ni bila šahovska partija, in ponudil odprto igro," je derbi ocenil trener Jeseničanov Gaber Glavič. "V dvoboje smo šli premehko, ujeli smo moment v drugi tretjini, v tretjo smo šli z drugačnim načrtom. A obrambo smo igrali 50-50, dobivali prelahke gole. S tole tekmo sem kar zadovoljen, tretja tretjina nam ni v ponos, a bomo naredili vse, da jo bomo popravili že na naslednjem derbiju," pa je menil strateg gostov Andrej Brodnik.

Slovenska kluba v alpski ligi se bosta kmalu spet pomerila, naslednji medsebojni obračun bo 25. oktobra v Ljubljani. V naslednjih tekmah pa bodo Jeseničani 21. oktobra gostili Feldkirch, Ljubljančani pa isti dan gostovali v Zell am Seeju.



Izid, alpska liga, 10. krog:

Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Piispanen 4., 13., Brus 29., 47., Kalan 44., Bašič 53.; Kralj 13., 33., Selan 35., Ulamec 58.