Olimpija iz Gradca s petardo v mreži, vrata do končnice so zdaj praktično zaprta

Hokejisti Olimpije so visoko izgubili v Gradcu. (Foto: Damjan Žibert)

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje druge del lige Ebel. Ljubljančani so si z zadnjim porazom praktično že zaprli vrata do končnice, ki so se jim sredi drugega dela tekmovanja nekoliko odprla. Takrat tudi zaradi uspeha proti graški ekipi, ki je v Tivoliju po eni najboljših predstav zmajev v sezoni padla s 4:1. Tudi zato so Štajerci pred današnjo "povratno" tekmo zanesljivo računali na to, da se bodo zmajem oddolžili za boleč poraz. To jim je tudi uspelo, nova ničla ljubljanske ekipe pa je zdaj res tudi praktično odnesla še zadnji kanček upanja na končnico.

Hokejisti Olimpije v tej sezoni v prenovljeni dvorani v prejšnjih dveh tekmah niso dosegli gola, po dobrih predstavah v drugem delu pa so bili optimistični, čeprav sta manjkala poškodovana Žiga Pešut in Gal Koren. Domači so pričakovano napadli in že začeli silovito. Goste so potisnili pred njihov gol, ki pa ga je Jeff Frazee dobro branil. V deveti minuti pa so Gradčani tudi s kančkom sreče povedli; ko je Mark Čepon želel izbiti plošček iz obrambne tretjine, se mu je zlomila palica, plošček pa je prišel do domačih, ki so v nadaljevanju zadeli.

V 11. minuti so imeli veliko priložnost gostje, streljal je Črt Snoj, izkazal pa se je danski vratar Gradca Sebastian Dahm. V 15. minuti je Aljaž Chvatal za las meril mimo gola, na drugi pa je še enkrat Oliver Setzinger našel Kurtisa McLeana, ki je podstavil palico za gol. Druga tretjina se je začela s priložnostjo Aljaža Uduča, ki je ušel obrambi, a nato ni pravočasno streljal. Kazen je sledila hitro, tokrat je dvakratni strelec Nauris Zusevics podal Setzingerju, ta pa je zadel. V 34. minuti je imel veliko priložnost Raphael Bussieres, izkazal se je Dahm, v 38. pa so domači dosegli četrti gol po napaki ljubljanske obrambe.

(Foto: Damjan Žibert)

Povsem v zadnji sekundi tega dela so hokejisti Gradca dosegli še peti gol, ki je začetek zadnje tretjine podaljšal za 20 minut. Toliko časa sta namreč sodnika pregledovala posnetek, potem pa odločila, da gol priznata, čeprav nista mogla ugotoviti, ali je bil dosežen regularno ali ne zaradi visoke palice. V zadnji tretjini je bil pri gostih v golu mladi Tilen Spreitzer, ki se je res izkazal in nanizal 19 obramb. Delo mu je še otežil Žan Luka Srpčič, ki si je v 49. minuti prislužil petminutno kazen, ki pa je domači niso izkoristili.

Do konca drugega dela regionalnega tekmovanja ostajajo še trije krogi, Ljubljančani bodo dve tekmi igrali doma: v petek proti Fehervarju, v nedeljo proti Beljaku, tekmovanje pa bodo sklenili v torek, 21. februarja v češkem Znojmu.

Liga Ebel, izid:

Graz 99ers - Olimpija 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)