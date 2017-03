Olimpija s petardo do zmage proti Slaviji, Jeseničani napolnili mrežo Celjanov

Olimpija je prepričljivo dobila prvo tekmo s Slavijo. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljanski ekipi sta se letos spet srečali v končnici DP. Pred skoraj natančno enim letom zmaji niso imeli težav z ekipo iz Zaloga, v dveh tekmah so zmagali s 3:0 in 8:1. Pred letošnjim polfinalnim obračunom so zeleno-beli imeli dolg tekmovalni premor, saj so že sredi februarja končali nastope v ligi Ebel, v končnici DP pa nadaljevali šele prejšnji teden, ko so zanesljivo v dveh tekmah izločili Maribor. Slavija je imela na poti do polfinala malenkost več dela, v dveh tekmah pa je moral premoč priznati kranjski Triglav. Danes so branilci naslova hitro prišli do vodstva, po sedmih minutah je bilo 2:0. Pozneje je bila Slavija bolj enakovreden tekmec, ni pa dosegla zadetka za približanje. V nadaljevanju so bili nevarnejši domači, imeli precej priložnosti, izkazal pa se je vratar gostov Jure Pavlič z nekaj lepimi obrambami. Povsem brez dela ni bil niti domači vratar Tilen Spreitzer, ki pa mu ni bilo treba po plošček v mrežo. Dva gola Žige Pešuta z igralcem več ob koncu drugega dela pa sta dokončno odločila tekmo. Po zaostanku 0:5 so imeli v zadnjem delu ob nekaj "power playih" tudi igralci Slavije priložnosti za vsaj častni zadetek, a so dvoboj končali z ničlo.

Jeseničani z visoko zmago izsilili tretjo tekmo

Današnja tekmeca sta bila nasprotniki v polfinalu že lani, takrat se je začelo s presenečenjem, saj so prvo tekmo dobili Celjani, v finale pa so se nato le uvrstili Jeseničani z 2:1 v zmagah. Do letošnjega polfinala so Gorenjci prišli z gladko zmago proti Crveni zvezdi, Celjani pa so prav tako v dveh tekmah v četrtfinalu premagali MK Bled.

Danes so podprvaki z Jesenic, ki se v teh dneh borijo na dveh frontah, saj nastopajo tudi v polfinalu alpske lige, potrdili teoretični status favorita in visoko zmagali. Celjski tekmeci so začeli podobno kot lani in dvakrat povedli. Domači so tako nekoliko nepričakovano lovili zaostanek z 0:1 in 1:2, po polovici tekme pa so s tremi goli v petih minutah postavili stvari na pričakovano mesto. Dokončno je bilo vse jasno v 48. minuti, ko so domači v pol minute dosegli dva zadetka za vodstvo s 7:2, pozneje pa so dodobra napolnili mrežo Celjanov. Časovni okvir nadaljevanja tega obračuna državnega prvenstva je še nekoliko nedorečen. Krovna zveza HZS je danes sporočila, da so zaradi igranja Jeseničanov v regionalnem tekmovanju (druga polfinalna tekma z Asiagom jih čaka v sredo) prestavili za četrtek načrtovani drugi dvoboj v Celju, ki ga bodo izvedli naslednji teden, termina pa še niso določili.

Izida prvih polfinalnih tekem:

HDD Olimpija - Playboy Slavija 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Sij Acroni Jesenice - ECE Celje 11:3 (1:1, 3:1, 7:1)