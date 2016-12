Olimpija se z Dunaja vrača s praznično petardo v mreži

V tej sezoni so Dunajčani z naskokom najboljše moštvo lige. A Olimpija je kljub porazom v zadnjem času v avstrijski prestolnici večinoma igrala všečno in dobro. Tokrat je bil začetek po notah domačih in že v drugi minuti je po prvi nevarni akciji moral posredovati Jeff Frazee. V četrti minuti so imeli domači prvi "power play" in veliko priložnost je zamudil Jonathan Ferland. V deveti minuti se je še enkrat izkazal Frazee; v naslednjih minutah pa je imel spet polne roke dela, kar dvakrat pa je v 13. minuti ubranil nevarna poskusa, drugič je že ležal na ledu, a vseeno ustavil plošček. V 15. minuti so imeli prvo večjo priložnost tudi gostje, Chris Langkow je našel Žigo Pešuta, ki je streljal iz bližine, a se je nekdanji zmaj Jean Phillipe Lamoureux izkazal. V 19. minuti so domači v gneči pred golom že dvignili roke, sodniki so pregledali video posnetek, a je takrat še ostalo 0:0; Dunaj je na prvi odmor le odšel s prednostjo, ko je Macgregor Sharp izkoristil napako ljubljanske obrambe.

Olimpija ni imela pravih možnosti na gostovanju na Dunaju. (Foto: Damjan Žibert)

Na začetku drugega dela so do igre z igralcem več prišli Ljubljančani, a so nadaljevali v slogu sezone in niso imeli prave priložnosti, Mario Fischer je nato z igralcem manj skorajda dosegel gol, a se je izkazal Frazee. V nadaljevanju je Riley Holzapfel že veselil, a je zadel le okvir gola. Potem pa so domači v 29. minuti dosegli drugi gol, ko so odbitek pospravili v mrežo. V 35. in 37. minuti so postavili piko na i novi zmagi, ko so dvakrat iz bližine premagali Frazeeja, ko bi lahko in morala tudi bolje posredovati obramba.

Tri sekunde pred koncem drugega dela si je izključitev prislužil Nik Pem, domači pa so na začetku tretjega dela silovito pritisnili. Prvo kazen so gostje preživeli, Pem pa je bil v 46. še enkrat izključen, tokrat pa je Ferland le zadel in zapečatil usodo gostov. Ta teden, na prehodu iz starega v novo leto, imajo hokejisti v regionalnem tekmovanju zelo zgoščen urnik s kar štirimi tekmami. V sredo bodo Ljubljančani zadnjič v letu 2016 igrali doma, njihov tekmec bodo češki Orli Znojmo.

Liga Ebel, 35. krog:

Vienna Capitals - Olimpija 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)