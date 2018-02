FOTO: Vikingi rise položili na svoj ščit: Slovenija v podaljšku ostala brez četrtfinala!

Slovenski hokejisti bi se v četrtfinalu še drugič na tem turnirju pomerili z olimpijskimi športniki iz Rusije, ki so jih na drugi tekmi skupinskega dela visoko premagali (8:2).

Po tem, ko je v zadnjem hipu zaradi kršenja protidopinških pravil odpadel Žiga Jeglič, je selektor Kari Savolainen vedno zelo produktivni napad, v katerem poleg Jegliča igrata še Rok Tičar in Robert Sabolič, sestavil z Anžetom Kuraltom. Risi so od prve minute napadli Norvežane, ki zmage na kakšni tekmi olimpijskih iger ne pomnijo vse od domačega turnirja v Lillehammerju leta 1994. Jan Muršak je že v praktično prvem napadu nevarno prodrl in podal pred vrata, kjer pa je Lars Haugen ploščico uspel zadržati. Nevaren je bil tudi naslednji poskus Tičarja in Haugen je imel po vsega 30 sekundah na svojem računu dve obrambi.

Slovenci so hitro povedli, nato pa niso dokončali dela. (Foto: AP)

Vikingi so odgovorili in odlični Gašper Krošelj je v svojo lovilko lepo ujel poskus z neposredne bližine, ki je poletel s palice Matsa Rosselija Olsna. Risi so v sedmi minuti izpeljali hitro akcijo in prodor Davida Rodmana je s palico oviral Ludvig Hoff ter si prislužil prvo izključitev. Slovenci so jo hitro izkoristili, Jan Urbas je po prenosu ploščka z ene na drugo stran močno udaril "na prvo" in zadel s pomočjo vratnice za 1:0. Risi so bili v enem naslednjih napadov spet nevarni, toda Kuralt ni uspel resneje ogroziti Haugna. Ta je moral v deseti minuti še dvakrat resneje posredovati in drugi slovenski zadetek je nekako visel v zraku.

Toda Haugen se ni dal: najprej je ustavil "letečega" Muršaka, ki je odlično prodrl pred njegova vrata, nato pa se hitro pobral in dobil še dvoboj z Urbasom. Nekaj minut kasneje je bil spet boljši od Muršaka, ki se mu je na levi strani zadnje napadalne tretjine odprlo kar nekaj prostora za neoviran strel, a je zadel norveškega čuvaja mreže. Slovencem v zaključku prve in na začetku druge tretjine ni uspelo izkoristiti izključitve Stefana Espelanda, Norvežani pa so začeli vedno bolj pretiti z golom za izenačenje.

Norvežani ostali med živimi in izkoristili ponujeno

Slovenci so preživeli izključitev Luke Vidmarja med 22. in 24. minuto, na norveški pritisk pa so odgovorili z odločnejšim pristopom, ki je v nekaj dobrih obramb spet prisilil Haugna. V 28. minuti je Tičar prišel v ugoden položaj za strel, a meril mimo vrat, Vidmar pa je zgrešil po lepi podaji Matica Podlipnika. Na največjih preizkušnjah je bil skandinavski vratar prav v zaključku sicer ne najbolj razburljive tretjine, ko mu je napad s Saboličem, Tičarjem in Kuraltom večkrat zapretil, a ga Sabolič in Tičar z neposredne bližine nista uspela ukaniti. Brez uspeha pred golom so risi ostali tudi v minutah, ko so morali "Vikingi" igrati brez Steffena Thoresena ‒v zadnjo tretjino so morali tako slovenski fantje kreniti z minimalno prednostjo.

Kuralt (v modrem dresu) je nadomeščal kaznovanega Žigo Jegliča. (Foto: AP)

Slovenci so bili za zapravljivost kaznovani v 44. minuti, ko je Anders Bastiansen poslal plošček ob ogradi do Martina Roymarka, ta pa je na oddaljenejši vratnici našel Tommyja Kristiansena, ki je ob Sabahudinu Kovačeviću iznajdljivo matiral do tedaj precej nezaposlenega Krošlja. Risi so imeli v 46. minuti hitro novo priložnost zaigrati z igralcem več na ledu, ko je bil izključen Alexander Reichenberg, a razen poskusov Žige Panceta in Saboliča si večjih priložnosti niso pripravili.

Drama v podaljšku

Bratska naveza Rodman bi na začetku 51. minute kmalu poskrbela za drugo vodstvo risov, a je po prodoru Davida Rodmana za vrata in podaji do Marcela Rodmana strel slednjega našel le dobro postavljenega Haugna, za katerega je bila to že 29. obramba. Pancetu so sodniki za sicer nenamerno spotikanje v 52. minuti pokazali pot na klop za kaznovane, na srečo pa se je slovenska četverica na ledu izkazala in Skandinavcem praktično ni dovolila izrazitejše priložnosti. Veliko nevarneje je bilo tik pred začetkom zadnjih treh minut rednega dela, ko sta brata Ken Andre Olimb in Mathis Olimb prodrla po desni in Ken Andre je prišel v priložnost pred Krošljem, ki pa je bil na mestu.

Ken Andre Olimb je moral takoj zatem tudi sam na "hlajenje" in risi so imeli imenitno priložnost za zmagoviti udarec: Blaž Gregorc je s precejšnje razdalje zadel stičišče vratnice in prečke Haugna, ki je moral nato ustaviti še Muršaka. Obračun se je prevesil v zadnji dve minuti, ko je imel priložnost pred Haugnom tudi Pance, od daleč pa sta nenatančno udarila še Kovačević in Sabolič. Isti hokejist je imel zadnjo priložnost do izteka 60 minut, a je Haugen na bližnji vratnici pobral tudi to ploščico. Vseeno so pred podaljškom risi dobili dodatno vzpodbudo v podobi izključitve Alexandra Bonsaksna.

V prvih minutah podaljška se je spet zatresla tudi norveška prečka, Slovenci so pritiskali, a na koncu so bili Norvežani tisti, ki so slavili. Ravno po zaslugi Bonsaksna, ki je po tem, ko je Krošelj v veliki gneči pred svojimi vrati uspel ubraniti svojo mrežo, matiral slovenskega vratarja s strelom od daleč. Sodniki so ob norveškem slavju še enkrat pregledali posnetek, po katerem so odločili, da zadetek velja. Razočaranje v slovenskem taboru je bilo po odličnih igrah na letošnjem turnirju veliko, po vodi je splavala tudi priložnost za ponovno snidenje z olimpijsko reprezentanco Rusije, ki že čaka na zmagovalca tega para v četrtfinalu. Četrtfinale je bila tudi zadnja stopnička risov na zaenkrat še vedno najuspešnejšem turnirju pred štirimi leti v Sočiju.

Olimpijske igre, playoff hokejskega turnirja, izidi:

Slovenija ‒ Norveška 1:2* (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Urbas 7.; Kristiansen 44., Bonsaksen 64.

* - po podaljšku

Združene države Amerike ‒ Slovaška 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Donato 22., 57., Wisniewski 23., Arcobello 34., Roe 50.; Čerešnak 36.