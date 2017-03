VIDEO: Osem tekem do konca, kralji z novim porazom že res daleč od končnice, polom Chicaga na Floridi

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili dvoboj z New York Rangers (0:3). Za Newyorčane je v drugi tretjini zadel Derek Stepan, v zadnji pa sta ekipo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja v njenem Staples Centru dokončno potopila Ryan McDonagh in Rick Nash, ki je ob koncu dvoboja zadel prazen gol. Poraz je za kalifornijsko ekipo pomenil boleč udarec v boju za končnico. Naslednjo priložnost za novi točki bodo kralji imeli v torek, ko bodo gostovali v Edmontonu. Los Angelesu ni pomagala začetna premoč, ko so tekmece stisnili pred njihova vrata, rangerji so namreč prvič zapretili šele v sedmi minuti. Za prazno mrežo gostov, ki so bili uspešni še na osmi od desetih tekem na zadnjih gostovanjih, je poskrbel Antii Raanta s 30 obrambami, kar je bil njegov osmi "shutout" v karieri. Na drugi strani je domači vratar Jonathan Quick zbral 17 obramb, trije prejeti zadetki pa pomenijo, da zdaj Los Angeles za St. Louisom v boju za končnico na zahodu zaostaja že devet točk. V Columbusu se je izkazal vratar Sergej Bobrovski, ki je zbral 36 obramb in mrežo ohranil nedotaknjeno. To je pomenilo, da je sedmič v sezoni ostal nepremagan, za minimalno zmago proti Philadelphii pa je z edinim golom poskrbel Alexander Wennberg.

LA Kings v boju za končnico potrebujejo manjši čudež. (Foto: AP)

Največ golov na sinočnjih tekmah v NHL so gledalci videli na obračunu med ekipama Florida Panthers in Chicago Blackhawks. Slednji so kot vodilna ekipa zahoda doživeli boleč poraz, na koncu je bilo kar 7:0 za panterje. Floridski ekipi je šlo vse po načrtih, Jonathan Marchessault je prvič v karieri dosegel "hat trick", James Reimer je ustavil vseh 25 strelov na svoj gol in prvič v sezoni ostal nepremagan. Jonathan Huberdeau je ob golu zbral še tri podaje, Aleksander Barkov pa se je izkazal z golom in dvema podajama. Za najvišjo zmago ekipe po 8:0 proti Toronto Maple Leafs februarja 2008 pa sta piko na i postavila še Reilly Smith in Nick Bjugstad. "Lepo je bilo videti fante, ko so zadevali. Pa ne le zadevali, krasni goli so bili. Vsi smo potrebovali nekaj takega, hokejisti, pa tudi navijači," si je po lepi predstavi oddahnil trener panterjev Tom Rowe. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin je postavil še en mejnik v ligi. Za zmago svoje ekipe Washington Capitals proti Arizoni s 4:1 je prispeval enega od zadetkov, s čimer je dosegel mejo 30 golov v sezoni. S tem pa se je zapisal v zgodovino, saj je šele tretji igralec v NHL, ki je prav v vsaki od prvih 12 sezon dosegel vsaj 30 golov. Pred njim sta bila tako učinkovita le Mike Gartner (15 sezon) in Wayne Gretzky (13). "Super je, seveda. Lepo je priti v zgodovino. A zdaj prihaja še več zgodovine," je dosežek v svojem slogu pospremil Ovečkin.

Izidi:

Los Angeles Kings ‒ New York Rangers 0:3

(Anže Kopitar brez točke v 21:14 za Los Angeles.)

Buffalo Sabres ‒ Toronto Maple Leafs 5:2

Montreal Canadiens ‒ Ottawa Senators 3:1

Florida Panthers ‒ Chicago BlackHawks 7:0

New Jersey Devils ‒ Carolina Hurricanes 1:3

New York Islanders ‒ Boston Bruins 1:2

Washington Capitals ‒ Arizona Coytes 4:1

Edmonton Oilers ‒ Colorado Avalanache 4:1

Nashville Predators ‒ San Jose Sharks 7:2

St. Louis Blues ‒ Calgary Flames 2:3 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets ‒ Philadelphia Flyers 1:0

Minnesota Wild ‒ Vancouver Canucks 2:4