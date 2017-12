Oslabljeni prvaki v Raleighu naleteli na orkan, ki pleza po lestvici navzgor

"Igramo svojo igro - igramo hitro. Smo zelo hitra ekipa in to znamo izkoristiti v svoj prid. Dokler bomo hitro drsali in se držali svoje igre, bomo še naprej plezali po lestvici navzgor," je po tekmi dejal branilec Caroline Jaccob Slavin.

Carolina nadaljuje z vročimi predstavami v decembru. (Foto: AP)

Edini gol za oslabljene pingvine, pri katerih je manjkalo kar pet poškodovanih igralcev, vključno s prvim vratarjem Mattom Murrayjem, je dosegel Brian Dumoulin. Hokejisti Pittsburgha so zdaj izgubili še šestič na zadnjih devetih tekmah in zdrsnili na sedmo mesto metropolitanske skupine. Vse od 2. decembra so zmagali le na eni tekmi. Rezervni vratar Tristan Jarry je zbral 31 obramb.

Tudi vodilna ekipa lige ostala brez zmage

Brez zmage je ostala tudi vodilna ekipa lige NHL, Tampa Bay Lightning, ki je na domačem ledu s 3:5 pokleknila proti Philadelphia Flyers. S tremi podajami se je izkazal Claude Giroux, Sean Couturier je dosegel gol za vodstvo v drugi tretjini, s katerim so se letalci odlepili od Tampe. "Vse od začetka tekme je bilo videti, da imamo danes nekaj posebnega. Vedeli smo, da se moramo proti najboljši ekipi lige boriti do zadnje kaplje potu, in vsi smo zaigrali, kot je treba. Tak pristop se je seveda poznal tudi na semaforju," je dejal Shayne Gostisbehere.

Za goste so zadeli še Wayne Simmonds, Gostisbehere, Brandon Manning in Valtteri Filppula, vratar Brian Elliott, ki je 13. zaporedoma stopil med vratnici, pa je zaustavil 24 strelov. Letalci so sicer izgubili štiri od zadnjih petih tekem, a so vseeno vzeli skalp Tampi ter končali njen niz osmih zaporednih zmag. Pri gostiteljih so se med strelce vpisali Steven Stamkos, Brayden Point in Tyler Johnson, vratar Peter Budaj pa je zbral 29 obramb. "Nismo igrali dobro. Enostavno, ni nam šlo," je po tekmi razložil Stamkos.

Izidi:

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 3:4 (podaljšek)

Detroit Red Wings - New York Rangers 3:2 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 3:5

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 2:1

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 5:4

Winnipeg Jets - New York Islanders 4:2

Minnesota Wild - Nashville Predators 4:2

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:2

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3:4 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 4:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks - Calgary Flames 2:1