Otočani dobili bitko za New York, Anaheim dobil bitko za četrto mesto na zahodu

Veselje hokejistov ekipe New York Islanders po veliki zmagi na mestnem derbiju. (Foto: AP)

Po slabšem startu so se New York Islanders le zbrali, odigrali prepričljivo zadnjo tretjino, ter si proti mestnim tekmecem Rangers, ki so bili gostitelji tekme, priborili pomembno zmago v boju za končnico. Andrew Ladd je sedem minut pred koncem dosegel gol za vodstvo s 3:2, ki ga je ekipa znala zadržati do konca. Anders Lee je v statistiko vnesel gol in podajo, Nikolaj Kulemin pa se je prav tako vpisal med strelce za Islanders, ki imajo zdaj dve točki zaostanka za Bostonom in s tem dobre možnosti za drugo posebno povabilo vzhodne konference. Anthony Beauvillier je dodal dve podaji, Thomas Greiss pa je ustavil 34 strelov. "Morda nismo imeli najboljšega večera, ampak smo vztrajali in našli pot. Mislim, da je najpomembnejša zmaga. Ko smo v napadu, moramo samo razmišljati, kako doseči gol, na nekaterih položajih pa moramo preprosto boljše igrati. Zaenkrat še vedno verjamemo v uvrstitev v končnico, do konca je še deset tekem in ne igramo jih zaman 82 čez celo sezono," je po tekmi povedal kapetan Islanders John Tavares, ki je ob odločilnem golu Ladda prispeval podajo.

Gola za Rangers sta dosegla Mats Zuccarello in Rick Nash, Antti Raanta pa je ubranil 25 strelov. Islanders bodo v noči na soboto gostovali pri branilcih naslova Pittsburgh Penguins, Rangers pa v noči na nedeljo gostujejo pri Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Končnico lovijo tudi pri devetouvrščenih Los Angeles Kings, kjer imajo za Nashvillom trenutno zaostanek osmih točk. Naslednji obračun kralje čaka v noči na petek, ko bo v Kaliforniji gostoval Winnipeg.

Izidi:

Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 2:5

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 4:3

New York Rangers - New York Islanders 2:3