Ottawa povedla v konferenčnem finalu vzhoda z golom Ryana v podaljšku

Senatorji se veselijo vodstva v konferenčnem finalu vzhoda. (Foto: AP)

Bobby Ryan je v prvi tretjini vknjižil podajo ob zadetku Jeana-Gabriela Pageaua, ki je v 15. minuti prvega dela ugnal vratarja pingvinov Marca-Andrea Fleuryja. A nato je hokejist Pittsburgha Jevgenij Malkin pet minut pred koncem rednega dela izenačil in izsilil podaljšek. Ryan je najboljše pustil za konec in v dodatnem delu sam ukanil vratarja Pittsburgha. "O tem smo se ves večer pogovarjali, da moramo dobiti tiste majhne dvoboje za plošček. Dobro sem se počutil in vesel sem, da sem odločil tekmo," je po zmagi dejal mož odločitve Ryan.

Pageau je v končnici za Ottawo dosegel že osem golov, ekipa pa je tokrat vknjižila že šesto zmago v podaljšku ob zgolj enem porazu. "Ryan je bil ključni igralec pri obeh golih. Pri prvem sem moral samo podstaviti palico, ampak pri golu v podaljšku pa sem bil presenečen, kako hitro zna drsati. Res je nevaren ob prekinitvah," je po tekmi dejal strelec prvega gola Pageau. "Počutili smo se, da nam nihče nič ne more. Zadržali smo svojo igro in se nismo predali, ko so izenačili. Zdaj vodimo z 1:0, vzeli si bomo uro premora, nato pa se osredotočili na drugo tekmo," je še povedal Ryan.



Zmagovalec tega dvoboja se bo v finalu Stanleyjevega pokala meril z zmagovalcem drugega, zahodnega konferenčnega finala med ekipama Nashville Predators in Anaheim Ducks.

Izid, konferenčni finale, vzhod, 1. tekma:

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 1:2 (podaljšek)

Ottawa vodi v zmagah z 1:0.