Ovečkin po dvanajstih letih odpovedal nastop na SP

Enaintridesetletni Aleksander Ovečkin se je do zdaj po koncu lige NHL vedno pridružil ruski reprezentanci, na svetovnih prvenstvih je igral že dvanajstkrat, z njo pa je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka. "V pogovoru s selektorjem Olegom Znarokom je Ovečkin dejal, da se je sicer pripravljen takoj pridružiti ekipi, vendar je na zadnjih tekmah igral z injekcijami proti bolečinam, zato ekipi ne bi mogel pomagati na način, kot bi si želel, zato bo tokrat izpustil svetovno prvenstvo," so v izjavi za javnost zapisali v ruski hokejski zvezi.

Ovečkin (na fotografiji) se je vedno odzval klicu reprezentance. (Foto: AP)

Čeprav v nadaljevanju prvenstva, Rusija je danes v svoji četrti tekmi s 3:0 premagala Dansko in prišla še do svoje četrte zmage, Oleg Zarnok ne bo mogel računati na enega najboljših hokejistov na svetu, bo njegova ekipa v nadaljevanju svetovnega prvenstva še močnejša, saj se ji bosta pridružila Ovečkinova soigralca pri ekipi Washington Capitals, napadalec Jevgenij Kuznecov in branilec Dimitrij Orlov.